Taylor Swift: la cifra que se estaría embolsando la artista con cada concierto de su gira The Eras Tour

La nueva gira de Taylor Swift ya ha comenzado. La artista estadounidense se ha embarcado en The Eras Tour, su primera gira internacional en cinco años. Una gira que comenzó el pasado fin de semana en Glendale (Arizona, EE.UU.) cuyo nombre se cambió por el de Swift City, durante dos días en honor a la artista.

En este concierto, la artista estadounidense contó con Paramore y GAYLE como sus artistas invitados. Un concierto de una duración de tres horas y 15 minutos, donde Taylor Swift interpretó un total de 44 canciones, correspondientes a los 10 álbumes que ha lanzado en su carrera.

La artista protagonizó 17 cambios de look a lo largo del concierto. Un show donde reunió los mayores éxitos de su trayectoria en la música, entre ellas Shake it off, Blank Space o You Belong With Me, así como las canciones de su nuevo álbum de estudio.

WELL. Last night was a rush. Thank you to everyone in that glorious Glendale night 2 crowd for giving us all you had and more. Counting down the hours til we get to play again. See you in Vegas 😆 IG 📷 @ShearerPhoto @GettyImages pic.twitter.com/dsG4197X0L — Taylor Swift (@taylorswift13) March 20, 2023

A lo largo de los conciertos de esta gira, Taylor Swift actuará en los escenarios más importantes de Estados Unidos y terminará su gira en el mes de agosto en la casa del equipo de la NFL, Los Rams, el Sofi Stadium de Los Ángeles.

Por otro lado, de acuerdo con una estimación realizada por Billboard, con The Eras Tour, la artista generará unos ingresos de 591 millones de dólares en ventas, únicamente por las entradas; las cuales tienen un valor en promedio de 215 dólares por entrada.

Con este ingreso aproximado, Taylor Swift estaría generando 11 millones de dólares por concierto. Unos ingresos que no serían íntegros para la artista, pues habría que descontar los sueldos de su equipo, el pago de impuestos, alojamiento, transporte, la promotora, gastos de logística y producción de los shows, etc.

La artista está atravesando uno de los momentos más dulces de su carrera. Convertida en una única artista en tener cinco álbumes con más de un millón de copias vendidas durante su primera semana semana, en diciembre, entró en la lista Forbe de las 100 mujeres más poderosas del mundo, siendo una de las 10 artistas mejor pagadas del mundo con un patrimonio de 570 millones de dólares.