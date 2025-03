La pasada noche del 18 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de la segunda gala de Supervivientes: Tierra de nadie. El programa, presentado por Carlos Sobera, regresó al prime time de la cadena con el objetivo de informar a la audiencia de todo lo acontecido en Honduras durante las últimas 48 horas. Numerosas novedades que no dejaron indiferente a nadie, como la estancia de Terelu Campos con el trío de Playa Misterio: Montoya, Anita y Manuel. Todo ello sumado a la celebración de la primera ceremonia de salvación de la edición. Pero, ¿quién fue el primer concursante salvado de Supervivientes 2025?

Damián Quintero, Laura Cuevas, Samya y Almácor eran los participantes nominados que se jugaban su permanencia en reality. Por ello, se dirigieron juntos a la icónica plataforma suspendida sobre el mar para conocer el nombre del salvado por el público. De esta manera, siguiendo el ritual de cada año, la presentadora Laura Madrueño se encargó de cortar, una a una, la cuerda de los concursantes que seguían nominados. Pues, aquellos que cayesen al agua continuarían disputándose su permanencia en el concurso. Un veredicto que será revelado en la gala del próximo jueves, 20 de marzo. Momento en el que se descubrirá el nombre del primer expulsado de Supervivientes 2025.

La primera cuerda es ser cortada era la de Samya, que se asustaba al caer el agua. Una posición que fue seguida por Laura Cuevas, quién también caída al mar como nominada de la semana. Una situación que dejaba a dos claros favoritos a salvarse: Almácor y Damián Quintero.

¿Quién fue el salvado de la pasada gala de ‘Supervivientes 2025’?

Sin ánimos de alargar demasiado el momento, Laura Madrueño reveló el nombre del concursante que podría respirar tranquilo hasta el jueves. «El superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la primera expulsión de Supervivientes 2025 junto a Samya y Laura Cuevas es…», exclamó la comunicadora.

Fue entonces cuando la presentadora cortó la cuerda de Damián Quintero, que cayó al mar como nominado. Ante ello, quedaba claro que Almácor había sido el elegido por la audiencia para librarse de la expulsión semanal. Una noticia que llenó de felicidad al cantante, que no pudo evitar abrazar a Madrueño de la emoción. «Estaba cagado, no te voy a mentir, esto es un espectáculo, muchísimas gracias a toda la gente que me ha salvado y a mi novia que la amo», dijo.

Una ceremonia de salvación muy emotiva y con la que se daba inicio a la trayectoria de Supervivientes 2025. Por lo tanto, y como comentábamos en líneas anteriores, será este jueves cuando se conozca el nombre del primer expulsado de la edición. Una posición que no es de buen gusto para nadie, pero que se disputan Laura, Samya y Damián.