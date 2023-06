‘Supervivientes 2023’: ¿Quién fue el concursante salvado ayer?

Telecinco regresó una noche más con una nueva entrega de Supervivientes 2023. Este martes, se conoció el nombre del primer concursante salvado de esta semana, en una gala conducida por Ion Aramendi desde plató y por Laura Madrueño desde Honduras.

Artùr, Jonan, Bosco y Alma eran los nominados de la semana, de esta forma, este martes solo uno de ellos iba a librarse de enfrentarse al momento de la expulsión. Antes de dar a conocer la decisión de los espectadores, Laura Madrueño preguntó a los nominados por sus sensaciones.

«Tengo mucha ilusión, me gustaría salvarme», comenzaba diciendo Artùr. «Sería muy emocionante, creo que me lo merezco», apuntaba Jonan Wiergo. Mientras que Bosco aseguraba sentirse «positivo» en esta nueva nominación y Alma Bollo esperaba que fuera su día.

Finalmente, Laura Madrueño comenzó a decir los nombres de los concursantes que seguirían nominados hasta el jueves. «Los espectadores de Supervivientes 2023 han decidido que debe seguir nominado o nominada en esta ocasión… ¡Bosco!», anunciaba la presentadora mientras el concursante caía al agua.

Alma era la siguiente en caer al agua, de esta forma, la salvación quedaba entre Artùr y Jonan. Solo uno de los dos iba a convertirse en el salvado y finalmente, Artùr se convertía así en el salvado de la semana, algo que el ucraniano no se podía creer.

El superviviente se desplazó hasta donde se encontraba Laura Madrueño y compartía su agradecimiento: «No lo pensaba. Gracias. Es la primera vez que me salvo aquí, en el barco. Muchas gracias, tengo muchísimas ganas de seguir. No pensaba esto. ¡Guau, sí! ¡Gracias, chicos!», decía el concursante muy emocionado.