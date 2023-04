‘Supervivientes 2023’: Ginés Corregüela consigue algo que no había logrado antes del reality

Como cada miércoles, Telecinco emitió un nuevo programa de la Última Hora de Supervivientes 2023. En él entre otras cosas se vio como Ginés Corregüela adquiría un nuevo conocimiento que no poseía antes de llegar a Honduras.

El «rey de los bocadillos» entró al reality con una gran desventaja respecto a sus compañeros y es que no sabía nadar. En un formato que se desarrolla en una isla, algunas pruebas se hacen en el agua y hay que pescar para conseguir alimento esto sin duda suponía un inconveniente para el concursante. El jienense es un hombre de campo y uno de los participantes de mayor edad de esta edición por lo que es comprensible que no supiera realizar esta actividad.

Sin embargo, en la nueva ubicación de Supervivientes 2023, Cabeza de León, ha visto la oportunidad de poder aprender en las tranquilas aguas de las proximidades de sus playas. Yaiza Martín y Diego Pérez se han prestado voluntarios a ayudarle y le han dado clases particulares mientras no le quitaban el ojo de encima.

“¡Dejadme! Que yo sé nadar”, comenzó diciendo Ginés mientras no se alejaba mucho de la orilla. El exconcursante de La isla de las tentaciones sabía que eso no era verdad, pero decidió hacer caso omiso y dejarle probar suerte. El superviviente efectivamente no tardó en hundirse y tuvo que recibir la ayuda de Yaiza para salir. Cosas que pasan cuando intentas demostrar algo que no sabes hacer y sale mal.

Un rato y algunos consejos después de parte de sus ‘instructores’, estos le han vuelto a animar a que probara otra vez a nadar solo. Esta vez si consiguió dar unos cuantos largos y desenvolverse con suficiente soltura en el mar. Entre bromas pidió que le sacaran arrastras a la orilla y allí Diego Pérez le hizo el boca a boca. Tras esta escena, Ginés Corregüela volvió de nuevo al mar habiendo aprendido algo nuevo y estando encantado consigo mismo.