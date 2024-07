‘Sueños de libertad’, capítulo 94: Andrés recibe una información crucial sobre la muerte de Clotilde

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 93 de Sueños de libertad. De esta forma, observamos cómo Begoña ha descubierto que para poder sobrevivir no le queda otra opción que seguir la corriente a Jesús. Todo ello mientras Andrés se ve obligado a tomar una de las decisiones más importantes de su vida.

¡Tasio se acaba de enterar que Damián es su padre! 😯 ¿Será capaz de perdonárselo? 😭 Mañana lo descubriremos a las 15:45h en @antena3com y @atresplayer 😏 ¡No te pierdas #SueñosDeLibertad! ❤️ pic.twitter.com/idYK5NPdon — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) July 4, 2024

Damián, por su parte, ha sorprendido a Mateo con una inesperada propuesta. ¿En qué consiste? En convertirse en el cura de la colonia junto a don Agustín. Lejos de que todo quede ahí, Isidro ha empezado a responder al medicamento por lo que acaba enfrentándose a Damián. Es el momento perfecto para que ponga todas sus cosas en orden.

Por si fuera poco, María descubre que le ha bajado la regla por lo que se siente incapaz de contar toda la verdad a Andrés. Todo ello mientras parece que Jaime y Marta han llegado a un acuerdo, lo que genera algo verdaderamente nuevo en el doctor. Sara, finalmente, se va a San Sebastián mientras que Ernesto ha optado por robar un beso a Gema.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 94 de Sueños de libertad. Así pues, veremos cómo Andrés toma la firme decisión de seguir adelante con su investigación sobre la muerte de Clotilde. Es entonces cuando, sin esperarlo, Luz le da una valiosísima y crucial información que le va a ser realmente útil.

María empieza a tener miedo ante la posibilidad de que Andrés descubra su mentira cuando quiera acostarse con ella. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Ernesto encuentra a Gema en Toledo pero, a pesar de todo, ésta no quiere saber absolutamente nada de él ni muchísimo menos.

Luis y Andrés continúan enfadados ante la negativa de éste a que se amplíe el laboratorio, mientras que Tasio pide una serie de explicaciones a Damián tras su contundente confesión. Es entonces cuando opta por tomar una confesión. Todo ello mientras Jaime hace una pregunta concreta a Marta, y es si no va a darse una oportunidad con Fina ahora que no existe ningún tipo de impedimento. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.