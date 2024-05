‘Sueños de libertad’, capítulo 56: Claudia toma una decisión sobre su embarazo

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de las semanas, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 55 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jaime ha comenzado a tener sospechas de que algo va tremendamente mal en su matrimonio. Por lo tanto, no tarda en tener un enfrentamiento con Marta en búsqueda de la verdad.

😳Esta confesión de Jaime a Marta no nos la esperábamos…💥 No te lo pierdas en #SueñosDeLibertad:

— Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) May 14, 2024

Begoña se ha percatado del trato que está teniendo Jesús con Julia, así que no tarda en intentar encontrar una solución a la mayor brevedad posible. Claudia ha conseguido calmar esa profunda desazón que sentía gracias a una visita de lo más especial, a la par que inesperada. Don Agustín, por su parte, le encarga una inoportuna tarea.

Isidro se niega en rotundo a tomarse la medicación que le han recetado, por lo que las consecuencias para su salud no tardan en llegar. Tasio, al no poder localizar a su padre, da el paso de pedir ayuda a don Damián sin tener la más mínima idea de la información que éste está ocultando.

La llegada de Jaime obliga a Marta a quedarse con él en el piso… ¡Y Fina se vuelve sola y triste a Toledo! 😩#SueñosDeLibertad — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) May 14, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurre en el episodio 56 de Sueños de libertad. Así pues, observamos cómo la relación entre Julia y Jesús continúa resentida. Begoña trata de ayudar, pero acaba dando a conocer un oscuro secreto de su marido. Fina, por su parte, decide increpar a Isidro.

Y todo porque es completamente injusto que le haga cargar con algo tan duro como es la culpa de su muerte. Uno de los vestidos del mercadillo ha desaparecido, por lo que María no tarda en acusar a Gema de haberlo robado. En cuanto a Damián, sintiéndose culpable, decide dar a Tasio un enorme sobre con dinero como regalo de boda. ¡Le deja sin palabras!

Fina y Marta están deseando que Jaime se vaya de la colonia, mientras que Joaquín todavía no ha descubierto que Gonzalo no es trigo limpio. Tras su trabajo en el mercadillo, Claudia toma una firme decisión respecto a su embarazo mientras que Fina sufre un aparatoso incidente por el que su vida corre peligro. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.