‘Sueños de libertad’, capítulo 137: Jaime descubre que Jesús ha roto el trato que tenían

No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 4 de septiembre pudimos disfrutar del capítulo 136 donde, entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo los Merino siguen adelante con su investigación. Están dispuestos a llegar hasta el final para tratar de descubrir quién es la persona que se les adelantó a la hora de comprar las tierras del balneario. Damián, por su parte, no duda un solo segundo en anunciar que se va a celebrar una importantísima comida de negocios. Dadas las circunstancias, María no tarda en proponerse para organizar todos y cada uno de los detalles.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han sido testigos de cómo Marta ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para desvelar a Fina todas y cada una de sus sospechas. Y es que está tremendamente convencida de que Jesús está detrás de las fotografías que llegaron a manos de su padre. No va a parar hasta demostrar que está en lo cierto. La marcha de Fina a Barcelona está cada vez más cerca, por lo que la joven no tarda en proponer a su padre que la acompañe. Todo ello mientras Mateo y don Agustín han vuelto a acercarse. Algo que preocupa enormemente a Claudia, ya que no puede dejar de pensar en que don Agustín les traicionó de la peor manera. Y todo porque dio a conocer a Joselito el gran secreto que escondía. Eso es algo que, evidentemente, jamás le va a perdonar ni muchísimo menos.

Los Merino continúan verdaderamente impactados ante la pérdida de las tierras, ya que ha supuesto un durísimo golpe para ellos. Luis tiene claro que necesita, ahora más que nunca, desahogarse con Luz. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Carmen se siente satisfecha tras haber encontrado el piso de sus sueños. Pero nada sale como espera, puesto que los constantes errores de Tasio la alejan por completo de la posibilidad de comprarlo. Jesús se muestra decidido a llevar a Julia a un internado, y ni Begoña ni Andrés se lo van a impedir.

¿Qué sucede en el capítulo 137 de Sueños de libertad que veremos hoy, jueves 5 de septiembre?

Jesús no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para manipular a Julia. Y todo con el objetivo de ponerla en contra de Begoña. Digna, animada por Luz, ha dado el paso de motivar a sus hijos para no abandonar el proyecto del balneario, todo ello mientras Fina se enfrenta a Damián, puesto que se niega en rotundo a ir a Barcelona.

Jaime no puede evitar quedarse completamente sin palabras al enterarse de que Jesús ha roto por completo su trato, al delatar tanto a Fina como a Marta. En cuanto a Isabel, reconoce que su objetivo es tener un mayor reconocimiento por parte de Jesús, mientras que Tasio se muestra más que decidido a que Carmen logre comprarse el piso de sus sueños.

Luis se siente esperanzado, ya que ha encontrado en Palencia un posible terreno para poder construir el balneario. Es por eso que propone a Luz que se vaya con él. Andrés ha hecho saber a María que tiene serias dudas respecto al almuerzo con Miranda. Todo ello mientras Begoña ha escuchado una conversación privada entre Jesús e Isabel. Es entonces cuando descubre el plan secreto que está entre manos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.