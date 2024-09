‘Sueños de libertad’, capítulo 136: Marta desvela a Fina sus sospechas sobre Jesús

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 135 de Sueños de libertad donde, entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Jesús no tarda en darse cuenta de que la culpa ha empezado a hacer mella en él, y no es para menos. Es más, ha empezado a plantearse la opción de dejar de drogar a Begoña, a pesar de ser conscientes de la consecuencia. Ésta, por su parte, ha desvelado a Julia cuáles son sus intenciones de fuga. Es más, no tarda en pedirle que le guarde el secreto para evitar que todo se complique.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Isabel ha dado el paso de desvelar a Jesús todo lo que necesita saber respecto al proyecto del balneario de los Merino. Todo ello mientras Claudia ha dado el paso de felicitar a Mateo por ser readmitido, pero lo cierto es que éste no las tiene todas consigo. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Damián se muestra decidido a hacer todo lo que está en su mano para tratar de separar a Marta y a Fina. Carmen empieza a tener serias dudas sobre si debe dar el paso de perdonar a Tasio o no, puesto que leer esa carta le ha dejado completamente perpleja y sin palabras. Los Merino se han visto sorprendidos con un inesperado revés en la compra de tierras mientras que, dadas las circunstancias, Jesús se ve obligado a tomar una drástica decisión respecto a Julia.

¿Qué sucede en el capítulo 136 de Sueños de libertad que se emite hoy, miércoles 4 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores son testigos de cómo los Merino avanzan a pasos agigantados en su búsqueda de información sobre la persona que se les adelantó en la compra de las tierras del balneario. Damián ha anunciado una importantísima comida de negocios, por lo que María ha propuesto organizarla.

En cuanto a Marta, somos testigos de cómo ha querido sincerarse como nunca con Fina respecto a sus sospechas. Y es que está cada vez más convencida de que es Jesús quien está detrás de todas y cada una de las fotografías. La marcha de Fina a Barcelona parece, cuanto menos, inevitable. Es por eso que ella no tarda en hacer una propuesta a su padre: que la acompañe. ¿Cuál será la respuesta que reciba?

Mateo y don Agustín, sorprendentemente, han vuelto a acercarse. Algo que preocupa enormemente a Claudia, puesto que es consciente de que don Agustín les traicionó de la peor manera, al confesar a Joselito su gran secreto. Eso es algo que, evidentemente, jamás va a perdonar. Carmen ha encontrado el piso de sus sueños pero, como consecuencia de los graves errores que ha cometido Tasio, ve cada vez más lejana la posibilidad de comprarlo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.