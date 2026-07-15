La monumental queja de Sonsoles Ónega en directo: «Para eso pagamos impuestos»

El pasado martes 14 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de Y ahora Sonsoles. Entre otras tantas cuestiones, fueron testigos de cómo Jorge Hernández, conductor que se ha hecho viral por negarse a pagar el peaje de una autopista por el mal estado de la carretera, entró en directo. Y lo hizo para sincerarse sobre por qué tomó esa decisión y por qué decidió grabarlo. Entre otras tantas cuestiones, el invitado no dudó en aprovechar su intervención en el programa presentado por Sonsoles Ónega para defenderse, alegando que pagará el peaje cuando arreglen la carretera. Muchos colaboradores no dudaron en apoyar la propuesta de Jorge Hernández, mientras que la presentadora fue más cautelosa: «Entonces, ¿qué hacemos? ¿No pagamos impuestos?», cuestionó, visiblemente indignada.

Todo ello mientras bromeaba con el ejemplo que se estaba dando de cara a la operación salida de este verano. El periodista Rubén Quílez, por su parte, no tuvo reparos a la hora de apoyar la propuesta del invitado de Y ahora Sonsoles. «Cuando uno elige ir de un punto a otro en una autopista y no por una carretera general, lo haces porque la autopista te garantiza que vas a llegar antes y mejor». Lejos de que todo quede ahí, el colaborador del programa que se emite de lunes a viernes en Antena 3 no tuvo reparos a la hora de ir mucho más allá: «Pero cuando eso no ocurre, no deberíamos pagar el peaje porque no vamos más rápido». Fue entonces cuando Sonsoles Ónega se animó a compartir su opinión sobre esta situación.

«Yo es que directamente no pondría carreteras de peaje porque para eso ya pagamos puñeteros impuestos. Aunque eso es otro debate…», explicó. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que la periodista no tuvo oportunidad de hablar personalmente con su invitado. Y todo porque la conexión se cortó de forma repentina por problemas técnicos. Aunque no dudó en mostrar públicamente su malestar por esta situación, no tuvo reparos a la hora de bromear con que este verano haría vídeos a las carreteras para poner una demanda colectiva sobre el estado de las carreteras.

El invitado del programa de Sonsoles Ónega, indignado: «¿Por qué las carreteras no pasan la ITV?»

Durante el pasado martes, son muchos los programas en los que Jorge Hernández ha intervenido en directo. En el vídeo, que no tardó en hacerse viral, pudimos verle hablando por el interfono pidiendo que le abriesen la barrera porque se negaba a pagar. Entre otras cuestiones, porque, como consecuencia del estado de la carretera, se le había partido el paragolpes y casi una llanta.

Aunque le advirtieron que el hecho de no pagar podría conllevar una importante multa, él se negó a ceder. Así estuvieron hasta 15 minutos hablando y, finalmente, la interlocutora le dejó pasar. Durante su paso por Más Vale Tarde, explicó por qué tomó la decisión de no pagar: «La marca que vemos en el asfalto es de mi chasis. No tengo matrícula y el paragolpes está partido. Tienes que ir por el carril izquierdo porque el derecho de los camiones está lleno de baches y boquetes».

Lejos de que todo quede ahí, fue mucho más allá: «Pagar por viajar cuando las carreteras no están bien. ¿Por qué las carreteras no pasan una ITV también?». Fue entonces cuando Beatriz de Vicente, criminóloga y colaboradora de Más Vale Tarde le recomendó que, si puede conectar esos daños del vehículo con la autopista en cuestión, es posible reclamar. Aun así, en cualquier caso, deberá pagar la multa.