En 1978 casi nadie hizo caso a esta canción de casi 10 minutos: hoy es un himno absoluto de rock

A veces, la historia de una canción no empieza conquistando las listas de éxitos. Algunas composiciones parecen demasiado alejadas de los formatos habituales, pero con el paso del tiempo terminan convirtiéndose en grandes clásicos. Ese fue exactamente el camino que siguió «Bat Out of Hell», la legendaria canción de Meat Loaf y Jim Steinman. Lanzada como sencillo en el año 1978, no tuvo una gran acogida en las listas comerciales. Sin embargo, con los años se transformó en uno de los grandes temas de la historia del rock.

«Bat Out of Hell» estaba lejos de ser un sencillo convencional. Su duración cercana a los 10 minutos, la extensa introducción instrumental, la interpretación teatral de Meat Loaf, los cambios bruscos de intensidad y su estructura casi cinematográfica la alejaban de los patrones habituales de la música comercial de finales de la década de los 70. En una época en la que las emisoras apostaban principalmente por canciones más cortas, una composición de estas características tenía pocas posibilidades de convertirse en un éxito inmediato. Por eso, tras su lanzamiento, sólo alcanzó el puesto número 96 de la lista Billboard Hot 100 en Estados Unidos.

‘Bat Out of Hell’, un clásico en la historia del rock

El compositor Jim Steinman construyó gran parte de su carrera gracias una forma de entender la música cercana a la ópera, y sus canciones combinaban amor, muerte, pasión, rebeldía y una visión casi mitológica de la juventud. Una de las grandes influencias detrás de «Bat Out of Hell» fueron las conocidas como «canciones de tragedia adolescente», las cuales narraban historias de jóvenes marcados por amores imposibles, accidentes de coche o moto y destinos dramáticos. Bajo su punto de vista, un accidente en la carretera no representaba únicamente una tragedia, sino también un símbolo de libertad, velocidad, desafío y la intensidad de una juventud que vive al límite.

Curiosamente, los orígenes de «Bat Out of Hell» no se encuentran únicamente en el rock, sino también en el teatro. Jim Steinman concibió la canción desde una perspectiva profundamente escénica, inspirándose en elementos relacionados con «Peter Pan» y el concepto del País de Nunca Jamás. Su intención era crear una especie de fantasía rock and roll de ciencia ficción sobre la juventud eterna, el deseo de escapar de la realidad, la negativa a aceptar el paso del tiempo y, al mismo tiempo, la inevitable llegada del peligro.

Como resultado, el tema terminó siendo mucho más que una simple canción; se convirtió prácticamente en una pequeña obra escénica donde la música, la narrativa y la interpretación se fusionaban en una experiencia única. El propio Meat Loaf explicó en varias ocasiones que el cine tuvo una gran influencia en la atmósfera del tema. Una de las referencias que mencionó fue «Psicosis», la célebre película de Alfred Hitchcock.

Esta conexión ayuda a entender por qué la canción transmite una tensión constante. «Bat Out of Hell» no presenta un simple viaje por carretera, sino una historia marcada por la velocidad, el peligro y la sensación de que un desenlace inevitable se aproxima. Dentro del tema, la carretera funciona como un escenario dramático, el vehículo representa una extensión del destino y el protagonista avanza sin posibilidad de detenerse, atrapado en una carrera hacia lo desconocido.

Jim Steinman

Jim Steinman nació en Hewlett Harbor, Nueva York, en 1947. Fue hijo de Eleanor Steinman, profesora de latín, y de Louis Steinman, empresario dedicado a la distribución de acero. Proveniente de una familia de origen judío, desde joven mostró un gran interés por la literatura y la música.

Steinman comenzó su trayectoria profesional en el mundo del teatro musical, donde desarrolló su estilo característico basado en letras dramáticas, emociones intensas y grandes arreglos musicales. Entre sus trabajos más destacados se encuentran su participación en el musical «Whistle Down the Wind» y la creación de la música para «Dance of the Vampires».

A lo largo de su carrera trabajó como compositor, productor, pianista y cantante, explorando diferentes estilos como el rock, el pop, la música dance, el adulto contemporáneo y las bandas sonoras cinematográficas. Su capacidad para combinar elementos teatrales con el rock épico le convirtió en uno de los compositores más originales de su generación.

Entre sus composiciones más conocidas se encuentran «Total Eclipse of the Heart», interpretada por Bonnie Tyler; «Making Love Out of Nothing at All», popularizada por Air Supply; «It’s All Coming Back to Me Now», interpretada por Celine Dion; y «I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)», uno de sus mayores éxitos junto a Meat Loaf. Su trabajo recibió numerosos reconocimientos, incluyendo dos premios Grammy obtenidos en 1997 por sus aportaciones a la música.

En 2004, Jim Steinman sufrió un derrame cerebral que afectó temporalmente su capacidad para hablar. Murió el 19 de abril de 2021 en un hospital de Danbury, Connecticut, a los 73 años, debido a una insuficiencia renal.