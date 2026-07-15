En el siglo XIX lo plantaron en el País Vasco por su producción maderera: hoy es un árbol invasor que desplaza a pinos autóctonos en otras regiones

El pino de Monterrey (Pinus radiata) llegó al País Vasco a mediados del siglo XIX desde la costa de California. Las empresas forestales de la época lo eligieron por su crecimiento rápido y la calidad de su madera, y el resultado fue espectacular, el árbol se adaptó tan bien al clima atlántico vasco que llegó a crecer más rápido que en su región de origen.

Hoy, el 54% de la superficie del País Vasco está arbolada, uno de los ratios más altos de la UE, y el pino radiata es su principal especie maderera. Es el único territorio de Europa donde se cultiva esta variedad.

Sin embargo, lo que fue un éxito forestal en el norte lleva décadas generando preocupación en otras regiones. En Galicia, donde el pino de Monterrey ocupa cerca de 80.000 hectáreas, los investigadores del CSIC llevan años estudiando su potencial invasor. La conclusión es incómoda, por ahora no puede considerarse invasor, pero tiene todas las condiciones para serlo en el futuro.

Por qué el pino de Monterrey podría convertirse en una especie invasora en Galicia

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de la Misión Biológica de Galicia y en colaboración con el Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán, dependiente del Gobierno de Galicia, ha investigado durante años el comportamiento del pino radiata en Galicia. Sus conclusiones apuntan a un freno natural: los insectos herbívoros locales.

El pino autóctono gallego, el piñeiro do país (Pinus pinaster), lleva siglos conviviendo con insectos como el gorgojo del pino (Hylobius abietis) y la procesionaria (Thaumetopoea pityocampa), y ha desarrollado defensas eficaces contra ellos.

El pino de Monterrey, al ser una especie exótica que no evolucionó en presencia de esos insectos, es más vulnerable a sus ataques y sufre una mayor mortalidad. Esa desventaja biológica es lo que, por ahora, frena su expansión fuera de las plantaciones controladas.

El problema es que esa ventaja podría no durar. Rafael Zas, científico del CSIC en la Misión Biológica de Galicia, advierte que «la escasa capacidad invasora actual del pino de Monterrey en Galicia puede aumentar rápidamente en un futuro cercano».

Los estudios genéticos realizados por el equipo del CSIC revelan que la población gallega de pino radiata esconde una gran variabilidad genética en resistencia a los insectos locales, lo que significa que el árbol tiene capacidad evolutiva para desarrollar defensas más eficaces con el tiempo.

En el hemisferio sur, donde no existen pinos autóctonos y por tanto tampoco insectos adaptados a ellos, el pino de Monterrey ya es una especie invasora declarada en Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Chile, donde se expande sin control y desplaza a la flora nativa.

Qué implica para los bosques gallegos que el pino de Monterrey pueda volverse invasor

Galicia tiene unos 300.000 hectáreas de piñeiro do país frente a las 80.000 del pino de Monterrey. Si la especie exótica desarrolla resistencia a los insectos locales y pierde su principal freno natural, la competencia entre ambas especies cambiaría de forma significativa. El pino radiata crece más rápido, proyecta una sombra más densa y puede desplazar a la flora autóctona en los mismos territorios que ahora ocupa de forma controlada.

Los investigadores del CSIC señalan que conocer la variación genética del material empleado en las plantaciones forestales es fundamental para predecir el potencial invasor y desarrollar métodos que restrinjan su presencia a las explotaciones controladas.

La gestión forestal preventiva, la monitorización constante de las poblaciones y el fomento de especies autóctonas son las principales herramientas para evitar que Galicia repita los problemas que ya sufren otros países del hemisferio sur.