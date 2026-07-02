Sonsoles Ónega, entre lágrimas al hablar con el padre de María de Villota

El pasado miércoles 1 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de Y ahora Sonsoles, programa presentado por Sonsoles Ónega, en Antena 3. Entre otras cuestiones, fueron testigos de cómo se decidió rendir homenaje a María de Villota, joven promesa de la Fórmula 1. Y todo coincidiendo con el 14 aniversario de su muerte, que se produjo cuando tenía 33 años como consecuencia de las lesiones neurológicas surgidas a raíz del grave accidente que tuvo lugar durante una sesión de pruebas aerodinámicas en el aeródromo de Duxford (Reino Unido). Así pues, su padre, Emilio de Villota, dio el paso de visitar el programa de Sonsoles Ónega para hablar de su hija.

Entre otras tantas cuestiones, el invitado desveló en Y ahora Sonsoles su interés de mantener vivo ese legado de su hija. Es más, no tuvo reparos a la hora de mostrar el gran orgullo que siente por ella, por todo lo que consiguió, a pesar de que era partidario de que no se dedicase al mundo del automovilismo. «Es un deporte en el que no es suficiente encontrar tu mejor versión, sino que, además, tienes que enseñarlo a un equipo», explicó Emilio de Villota. Y añadió: «El deporte del motor tiene un gran componente de riesgo, que aquí es muy evidente. También necesitas de muchísima gente, de ingenieros, de estrategas, de mecánicos, de patrocinadores…». A pesar de todo, su hija consiguió hacer su sueño realidad.

A pesar de que han pasado varios años desde la muerte de María de Villota, al ex piloto todavía le cuesta ver imágenes de ella. «Es un sentimiento doble, por un lado de emoción, por otro lado de nostalgia… y positivo al final», reconoció. Todo ello mientras se pronunció sobre el fatídico accidente que le produjo las lesiones neurológicas que acabaron con la vida de la joven.

«A María en ese momento le habían dado un parte de defunción los médicos, pero tuvo momentos en su traslado al hospital de Cambridge en el que volvió. Salió (del quirófano) con más fuerza, y nos enseñó a todos que la vida es más que un cronómetro, nos dio luz en el camino. Ella ha sido impresionante», expresó el invitado de Y ahora Sonsoles.

Al recordar la muerte de su hija, Emilio de Villota se mostró muy afectado: «Recibimos la llamada con un grito un poco sobrecogedor, nos decía que María se había ido». Todo ello mientras hizo una reflexión sobre lo muchísimo que aprendieron de su hija. Unas palabras que provocaron que Sonsoles Ónega se rompiese por completo. Tanto es así que, entre lágrimas, despidió al padre de la piloto. «Esta segunda vida de María cambió el crono por el objetivo de que se dio la circunstancia de que un sobrino suyo falleció con tres años y medio a causa de una enfermedad rara», aseguró el invitado. ¡Un homenaje verdaderamente espectacular!