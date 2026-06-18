Sonsoles Ónega, obligada a paralizar su programa por una campaña oculta: «¿Por qué lo damos?»

Como cada tarde, Y ahora Sonsoles ha ocupado su espacio en Antena 3 y lo ha hecho con el objetivo de abordar la actualidad del momento. Desde el 2022, Sonsoles Ónega ha capitaneado el formato, y en pleno 2026 sigue haciéndolo como una de las periodistas más populares de la cadena. Y es que, además de ser muy profesional en su trabajo, la comunicadora se ha ganado al público mostrando su lado más personal. Pero, en el programa de ayer, 17 de junio, la periodista vivió un momento que la ha desconcertado bastante. Pues, no estaba comprendiendo el motivo por el que el equipo estaba abordando cierto tema.

Todo sucedió cuando hablaban de lo que han comentado en redes sociales Vicky Martín Berrocal y su hija Alba Díaz. Y es que han hablado de la gordofobia y las consecuencias sociales del sobrepeso. De esta manera, la diseñadora ha hablado, por primera vez, de todo el entramado que hay y ha habido siempre por no tener una talla estándar o pequeña. Una publicación donde se ha mostrado completamente indignada, pero lo que ha pillado por sorpresa a Sonsoles Ónega ha sido que la diseñadora, a su vez, ha querido dar trucos para que las personas que padecen este calvario dejen de vivirlo.

Sonsoles Ónega se sincera: «¿Hemos visto lágrimas comerciales?»

Tras el vídeo, Pilar Vidal se mostró de acuerdo con las palabras de Berrocal. Pues, confesó que a ella también la consideraron como candidata para esa «campaña» en redes sociales. Fue entonces cuando la presentadora de Antena 3 se puso seria, pues no estaba comprendiendo la situación. «¿Cómo que forma parte de una campaña? ¿Esto es publicidad? Entonces, ¿por qué lo damos?», preguntó desconcertada.

Pero, la periodista la calmó explicándole de que se trataba el tema. De esta manera, la comunicadora le dijo que no era un proyecto publicitario en sí, sino de una publicidad indirecta contra dos grandes marcas farmacéuticas que fabrican unos inyectables para adelgazar. En el caso de la diseñadora, era el mensaje de una de esas marcas.

Tamara Gorro, que se encontraba en el plató, también admitió ser parte de otra campaña para lo mismo. «Para que el público lo sepa, ¿hemos visto lágrimas comerciales?», preguntó la periodista. Una cuestión que los colaboradores le confirmaron.

Sonsoles Ónega revela cuánto ha engordado tras dejar de fumar

Fumar no es bueno, eso ya lo sabemos todos. La letra pequeña de este vicio provoca graves problemas a futuro, pero también tiene sus consecuencias en el cuerpo en el caso de querer dejarlo. Así pues, siendo siempre natural y honesta con sus espectadores, Sonsoles Ónega ha explicado el motivo por el que necesitaba comer algo durante el programa.

«He engordado ocho kilos desde que he dejado de fumar», dijo. Consciente del peso que ha ganado, está intentando controlar lo que come. Pues, aunque el dulce es la vía más fácil y satisfactoria, las calorías extra se notan. Por ello, está tomando cartas en el asunto por el bien de su salud. «Para no comer cruasanes, me traen manzana», confesó entre risas.