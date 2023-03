Sonsoles Ónega, obligada a parar su programa en directo por este motivo

Sonsoles Ónega se ha visto obligada a parar una conexión durante su programa Y Ahora Sonsoles al escuchar unos comentarios bastante desagradables mientras conectaban con un pueblo de Almería, donde un hombre envistió a sus exsuegros tras haber tenido numerosos desencuentros con su exmujer y su hijo de tan solo dos años. La conexión se realizaba con el primo de la víctima quién pedía que este acabara en prisión.

José Gabriel Martínez, es el nombre del primo de la mujer, quién se ofreció para contar en exclusiva como estaba llevando la familia la situación, y aprovechó para mandar un mensaje que no terminó de aceptar la presentadora: “¿Qué pasa? ¿Qué aquí la gente honrada tiene que vivir con miedo y los delincuentes tienen que vivir tranquilos? ¿Vivir a cuerpo de rey?”, comentaba mientras Sonsoles escuchaba un tanto impactada.

Pero esto no era todo pues su enfado cada vez iba a más: «¡Que cambie la ley! ¡Que hagan algo! No puede ser que una persona así, reincidente, que ha cometido tropecientos delitos de toda índole, que ha estado en prisión un montón de años, porque ya tuvo un intento de homicidio a otra persona, esté en la calle”, seguía diciendo el entrevistado.



La presentadora le seguía dando la razón pues ella pensaba lo mismo sobre lo ocurrido, sin embargo, José Gabriel comenzó a pronunciar comentarios que se salían del tono de la entrevista y se vio obligada a parar la conexión: “Yo te digo una cosa, a mí se me presenta darle una paliza a alguien, porque se me ha cruzado, y me cuesta 600 euros darle una paliza. ¡Pues claro que se la doy y así estamos como estamos!”, expresaba entre gritos.

Sonsoles Ónega le pedía por favor que no dijera eso pues entendía su postura pero la violencia no se puede acabar con más violencia, y que a pesar de estar de su lado, no podía permitir ese tipo de comentarios. El primo de la víctima rectificó sus palabras y pidió perdón reconociendo que se había explicado mal, finalmente y tras varios desencuentros más, llegaron a la conclusión de que había que parar esta situación y dejar a la mujer poder vivir en libertad sin miedo a poner un pie en la calle.