No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los meses, First Dates se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Motivo por el cual cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de conocer a su media naranja. El pasado martes 18 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates presentada por Carlos Sobera y Laura Boado, donde tuvimos la oportunidad de conocer a Sebas. El joven de 22 años era de Madrid y trabaja como community manager y DJ. Entre otras tantas cuestiones, no dudó en definirse como un hombre ambicioso, apasionado y tremendamente decidido: «Estoy preparado para el amor, no tengo ninguna mochila. Estoy preparado para lo que venga», aseguró. Además, confirmó que busca una chica decidida y ambiciosa como él.

Su cita para esa noche era Yaiza, una joven estudiante de patronaje y moda de Madrid. Con tan solo 19 años, llegó con muchísima fuerza al restaurante de First Dates. Y todo por el comentario que hizo al equipo del programa: «Acordaos de mí porque voy a ser la nueva Donatella Versace». La primera impresión que tuvieron los solteros fue, cuanto menos, diferente. La soltera se había quedado tremendamente sorprendida con Sebas: «Es más alto que yo, me gusta», reconoció ante las cámaras del equipo del programa. El DJ, por su parte, se mostró bastante descontento: «No es nada mi tipo, nunca había tenido una cita con una chica así. Pero he dicho ‘voy a conocerla’». Tras unas primeras palabras en la barra, Laura Boado quiso acompañarles hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Sebas reconoció que una de sus mayores pasiones era el techno, algo que desilusionó a su cita.

«Me gusta un rato, pero horas y horas… No puedo, me da dolor de cabeza», aseguró la estudiante de patronaje y moda. Una confesión que, como era de esperar, no gustó en absoluto al soltero. Entre otras cuestiones, porque tenía muy claro que a su futura pareja le tenía que encantar ese estilo de música.

«Me ha chocado porque al final es mi pasión y me rodeo de eso», comenzó diciendo Sebas ante las cámaras del equipo del programa. Y añadió: «Así que no me veo con una persona que no le guste este tipo de rollo porque sería como mundos aparte». En un momento dado de la velada, ella no pudo evitar hacer una pregunta a Sebas: «Cuando te he visto, me sonabas de algo y no sé de qué», reconoció.

«¿Puede ser de Tik Tok?», quiso saber el comensal. «¡No te creo! Ya sé quién eres», respondió ella, sorprendida, y añadió: «Estoy teniendo una cita con el tiktoker… Madre mía». Y es que el DJ, en mitad de la pandemia, decidió subir contenido a la mencionada red social, lo que hizo que se hiciera conocido.

Conforme avanzaba la cita, los dos seguían dándose cuenta de que no tenían nada que ver con el otro. Es más, la fluidez en la conversación se iba perdiendo por momentos. Pero no todo quedó ahí ya que, en el momento de pagar la cuenta, Sebas se levantó de la mesa y se marchó. Un gesto que dejó a Yaiza completamente descolocada.

Poco después, el DJ regresó y confesó el motivo de su curiosa y temporal ausencia: había olvidado su cartera. «No sé si ha sido una excusa o si de verdad se ha dejado la cartera, pero me he quedado con una cara… Ha sido raro», reconoció la madrileña. En la decisión final en First Dates, ninguno de los dos se mostró de acuerdo en tener una segunda cita fuera del restaurante más famoso de la televisión. ¡No habían tenido esa química que tanto buscaban!