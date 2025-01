First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad puesto que todo el equipo hace un excepcional trabajo para seguir sorprendiendo a todos y cada uno de sus espectadores. En una de las últimas entregas de First Dates hemos podido conocer a Harits, un psicólogo de 22 años que venía de Las Rozas. Entre otras tantas cuestiones no tardó en reconocer a Carlos Sobera que llevaba nada más y nada menos que tres años soltero. Por lo tanto, tenía muchísimas ganas de volver a enamorarse. Su cita para esa noche era Sergio, un estudiante de Derecho y ADE que venía de Boadilla del Monte. Harits no pudo evitar quedarse completamente impactado al darse cuenta que había hablado con él hace tan solo unos meses a través de redes sociales.

Se saludaron y ambos cayeron en la cuenta de que ya se conocían. A pesar de este detalle, Harits estaba feliz ya que, después de haber hablado por redes sociales, tenían la oportunidad de conocerse a través del programa. Sergio no tuvo el mismo pensamiento puesto que, ante las cámaras del equipo de First Dates, quiso tirar de sinceridad: «Le seguí porque me siguió y porque de Instagram a persona la gente cambia mucho. No me apetecía quedar con él, no es alguien que me llame especialmente la atención». Poco después, Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que ambos tenían reservada para la velada. Hartis no tardó en recordar a la camarera del programa que era vegano. Tras un gran número de preguntas, el psicólogo aclaró que lleva ocho años sin comer animales ni productos que deriven de ellos. E más es algo que, mientras pueda, va a seguir haciéndolo.

Sergio reconoció que le fascinaba debatir y es algo que solía hacer de forma habitual con sus amigos. Es por eso que no tardó en preguntar al de Las Rozas por su ideología, reconociendo que era de izquierdas. El de Boadilla del Monte, lejos de que todo quedase ahí, quiso preguntar a su cita a qué partido de izquierdas votaría ahora mismo.

El soltero no tardó en mencionar al PSOE, por lo que Sergio no pudo evitar juzgar la respuesta de su cita: «¿Al Perro?», refiriéndose a Pedro Sánchez, utilizando como referencia el viral meme de ‘Perro Sanxe’. El comensal no tardó en confesar su ideología, reconociendo que vota al Partido Popular pero cuenta con muchos amigos que son votantes de VOX, con quienes comparte varias ideas.

La decisión final de First Dates llegó y, como era de esperar, los dos solteros tuvieron claro que no tenían absolutamente nada en común. Es más, tampoco habían sentido esa chispa que ambos buscaban. «Somos diferentes en todo. Coincidimos en que tenemos rizos y en que somos hombres», comentó Sergio. Eso sí, aunque no se mostraban dispuestos a tener una segunda cita, no cerraban las puertas a tener una amistad.