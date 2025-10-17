Como cada noche, First Dates regresó al prime time de Cuatro con el objetivo de presentarle a la audiencia a sus nuevos comensales. Un encuentro televisivo donde los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Adrián, un auxiliar de quirófano, de 26 años, que se definió como una persona muy cotilla. «Me gusta enterarme de todo», comentó al equipo del programa. Asimismo, el soltero explicó que acudió al formato de citas a ciegas porque todavía no había tenido la oportunidad de enamorarse de nadie. Por ello, apostó por vivir esta aventura. «Quiero un chico que me trate bien, que no sea egocéntrico ni superficial. Lo más importante es que me haga reír», explicó.

Teniendo esto en cuenta, la organización del formato le presentó a Adrián, un joven de 28 años que se presentó como un cajero de supermercado de Madrid. «Me importa el interior y lo que esa persona me transmita», comentó el soltero en su presentación. Pero, la primera impresión no fue la mejor para Adrián pues, su la camiseta que eligió para acudir a la cita lo horrorizó. «La camisa de David es un poco hortera para mi gusto», comentó en uno de los totales. «Es guapo y atractivo», confesaba, por su parte, David. A pesar de ello, ambos aceptaron seguir conociéndose. Fue entonces cuando Carlos Sobera los acompañó hasta su mesa en el restaurante.

Adrián y David comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. «He tenido dos relaciones largas, de cuatro años cada una. Soy una persona que entrego todo y soy muy detallista», le contaba David. Asimismo, le dijo que era una persona muy casera. «No soy mucho de fiesta», indicó. «¿No me digas? Yo sí salgo, sobre todo si son fiestas de pueblo», afirmaba Adrián.

David le contó que era un gran amante de los videojuegos. Un dato que a Adrián no le hizo nada de gracia. De hecho, dejó claro que no estaba dispuesto a estar con alguien que pasase horas pegado a una pantalla. Un conjunto de diferencias que ya dejaban claro que no compartían muchas cosas en común. Además, la conversación no fluía demasiado.

«Soy una persona muy tímida y hasta que no cojo confianza no me suelto», declaraba David. «Hay que tirar de él para sacarle palabras», comentaba el auxiliar. Pero, lejos de quedarse callado, Adrián no pudo acabar la cita sin ser sincero con el soltero y confesarle que su camiseta no era la más bonita del mundo.

Adrián sobre su cita de ‘First Dates’: «Es muy paradito…»

«Esa camiseta no me gusta porque eso de llevar agujeros lo veo siempre feo. Me parece que es más sucio que una camiseta normal», le dijo sin filtros. «Ese comentario no ha sido apropiado», opinó ante el equipo David, molesto. Minutos después, tras pasar un rato en el reservado de First Dates, ambos comunicaron su decisión final.

«Es muy paradito y necesito a alguien que me suba la autoestima y la alegría a top», opinó Adrián. «No creo que hagamos buena pareja porque tenemos muchas diferencias», comentó David, por su parte. Un «no» rotundo a una segunda cita con el que dejaron claro que no estaban hechos el uno para el otro.