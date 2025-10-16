El equipo de ‘First Dates’ desvela la gran mentira de un soltero: «Sí, os he mentido»

A lo largo de estos nueve años, han sido muchos los solteros que han pasado por el restaurante de First Dates con el objetivo de encontrar a una pareja potencialmente perfecta. Un encuentro televisivo donde, el pasado miércoles 15 de octubre, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a comensales como Tino. El soltero se presentó en el formato señalando que tenía 65 años y era un valenciano que se vio afectado por la DANA del pasado 2024. Una experiencia terrorífica que le marcó para toda la vida. «He sufrido mucho, lo he pasado muy mal porque vivo solo en una planta baja. El agua llegaba hasta los 1,60 metros. Me subí a la escalera y me llegaba el agua al cuello», le dijo a Carlos Sobera.

Gracias a uno de sus vecinos, Tino pudo salir con vida de allí. «Era como una película de pánico», confesó. Un escalofriante relato que dejó al presentador de Cuatro completamente conmocionado. «Con todo lo que te pasó y sobreviviste, que hubo mucha gente que murió. Vamos a olvidar eso un momento, porque estás viviendo un momento que va a ser maravilloso y feliz y vas a conocer a una mujer», le ha comentado. Asimismo, en lo personal, el soltero le contó que lleva sin pareja 35 años. Mucho tiempo sin amor al que ya desea ponerle fin. «Que sea hogareña y que luego salgamos por ahí», comentó sobre la mujer que le gustaría conocer.

Eso sí, Tino fue honesto e indicó que quiere que su futura mujer tenga como máximo 65 o 66 años. Pues, tiene que se menor que él. «Porque si no, no quiere nada. Me gusta el amor y me gusta la cama», comentó. Así pues, teniendo esto en cuenta, el equipo de First Dates le presentó a Amparo, de 65 años.

La auxiliar de enfermería, también de Valencia, comentó en su presentación que era una mujer muy cariñosa, romántica y activa en la cama. Un primer encuentro entre ambos solteros que no pudo haber sido más acertado, al menos, para Tino. «¡Qué rubia! Eres guapísima», le dijo, nada más conocerla. Pero, ella no tuvo la mejor impresión de él.

«Tino se parece a mi tío mucho. No me ha gustado. En principio, lo veo mayor», le dijo al equipo de cámaras. A pesar de ello, la pareja de solteros aceptó trasladarse hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Pero, poco tardaron en surgir las primeras diferencias. Pues, mientras él quería a alguien con quien convivir, ella no.

«La soledad me agobia. Quiero compañía, amor y todas esas cosas. Quiero vivir la vida el tiempo que Dios quiera», le intentó explicar Tino. Amparo, que lleva 11 años divorciada, se sinceró con él. «Estoy muy cómoda como estoy. Tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo muy buenas vecinas y vivo, pues muy bien», señaló.

Se destapa la gran mentira de Tino en ‘First Dates’

La velada fue avanzando y Tino continuó haciendo lo posible por conquistar a Amparo. Pero, ella no quedó tan cautivada con él. «No es un hombre de mi gusto», zanjó ella. «Yo no tengo 15 años, pero lo veo muy mayor. Yo ya soy mayorcita, pero para atracción física lo veo mayor», ha añadido.

Una impresión que era bastante comprensible, pues Tino no tenía la edad que había dicho en su presentación. «Os he mentido. Os dije que tenía 65, pero porque quería encontrar una mujer más joven. Si no, no puedo echar una cana al aire porque dicen que están aparcadas y entonces no me dan cama y yo quiero cama», se explicó el jubilado. Y es que, el soltero tiene, en realidad, 82 años.

Por ello, en la decisión final de First Dates, Tino respondió que sí quería seguir conociendo a Amparo en una segunda cita. Pero, ella, por su parte, mantuvo su opinión hasta el final. «No me ha gustado. No me has atraído a nivel sexual», sentenció.