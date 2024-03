Acaba la semana en First Dates y el equipo del programa lo hace de la mejor manera que sabe hacer: con nuevos solteros. Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a comensales como Eduardo, un vasco de 58 años que se presentó en el show de citas a ciegas señalando ser una persona muy religiosa.

«Si me caso, me casaría por la Iglesia», afirmaba a las cámaras del programa. Lejos de llegar con las manos vacías, el soltero trajo para la mujer que sería su cita una litografía fotográfica. Eso sí, si hay algo que tiene claro es el tipo de mujer que anda buscando.

«Buena imagen, atractiva, simpática y tranquila. Que no sea escorpio, tienen mucho carácter», comentó. Fue entonces cuando llegó Charo, una enfermera madrileña de 57 años. La comensal comunicó al equipo de Cuatro que le gustaría encontrar a una persona respetuosa, caballerosa y con inquietudes físicas e intelectuales.

Con esta premisa, lo primero que hizo Carlos Sobera fue preguntarle a la soltera por su signo del zodiaco. «Soy tauro», respondía ella. Tras ello, conoció a Eduardo. Una primera impresión que no estuvo nada mal. «No está nada mal, es alto, va bien vestido y no es calvo. Tiene buena planta», confesaba la soltera.

En la mesa, la pareja de solteros se fue poniendo al día para descubrir qué puntos tenían en común en cuanto a gustos y cuáles no. «Hay que tener aficiones comunes y los dos practicamos esquí, y eso es genial para que funcione la relación», comentó él.

Eduardo en First Dates: «Te diré una cosa, donde esté un buen libro, que se quite una mujer»

Durante la velada, Charo le propuso al soltero comentar los defectos más llamativos de cada uno a primera vista, una idea que no terminó muy bien. «A mí me gustan las mujeres silenciosas, lo de montar escándalos en espacios públicos no me gusta nada», aseveraba él.

Pero, todo fue de mal en peor en la recta final del programa. El comensal le explicaba a su cita que él, en realidad, no estaba buscando el amor. «Te diré una cosa, donde esté un buen libro, que se quite una mujer». dijo sin miramientos. «Es más bonito y enriquecedor compartir con alguien tus vivencias», respondió ella.

El comentario machista de un soltero de #FirstDates21M: “Si por algo existe la mujer es para tener hijos”https://t.co/dAXh4PtMfD — First Dates (@firstdates_tv) March 21, 2024

Lejos de quedar ahí, Eduardo dejaba a Charo sin palabras, aún más si cabe, al hablar de la maternidad. «A todas las mujeres les gustaría tener un hijo», declaraba. «No e creas eh», respondía ella molesta. «La mujer existe para tener hijos, no es una visión machista», proseguía el soltero. «No estoy de acuerdo. Yo soy super maternal, pero lo que yo siento no tienen que sentirlo todas las mujeres», le dijo ella.

Al concluir la cita, en la decisión final de First Dates, sí hubieron sorpresas. Charo estuvo de acuerdo en seguir conociendo a Eduardo en una segunda velada. Pero, el comensal no opinó lo mismo. «Prefería una mujer que llevase un crucifijo», sentenció él.