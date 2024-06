First Dates abre sus puertas, una noche más, y lo hace con el objetivo de presentarle a su audiencia los nuevos participantes que han acudido en buscar de un nuevo amor. Fran, un catalán de 29 años, se presentó en el programa de Cuatro con un look inspirado en Ken de Barbie.

«Me apetecía venir de rosa. No tenía nada en el armario y dije me voy a comprar un lookazo que sea rosa y que me represente», dijo en su presentación. Su objetivo es encontrar a una persona abierta de mente y con una vibra muy positiva, pues todavía tiene fe en el amor.

Minutos después llegó Yoram, un francés de 39 años que se ha visto limitado para vivir su vida sexual con total libertad. «Cuando vivía en París llevaba una vida sexual con chicos más escondida y salí con chicas un tiempo hasta que me conciencié de que era gay. Desde que estoy en Barcelona me siento más libre», comentó en su presentación.

La primera impresión entre la pareja de solteros fue un poco dispar. Pues, mientras Fran se mostraba muy ilusionado con su cita, el francés no pudo evitar sentir cierto rechazo por la manera de vestir del catalán. «Quizás tengo una inseguridad, pero de manera consciente no me veo con alguien así», confesó a las cámaras.

A pesar de ello, la pareja de solteros se desplazó hasta el restaurante del amor con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde Yoram seguía reiterando su postura de que no tenía frente a él al hombre de su vida. «No me gusta la feminidad en los hombres porque no me atrae sexualmente. Podría ser masculino con ropa rosa, pero no es el caso», señaló.

Sin embargo, a pesar de la reticencia del francés, la complicidad que compartía con Fran era más que evidente. Yoram, no parada de hacerle cumplidos a su cita, algo que tenía al catalán encantado. «Es un tío atractivo, guapo y hablando con él he visto que es abierto e interesante. Yo creo que le he encantado», afirmaba Fran.

«No me daba cuenta que diciendo que era guapo podía estar dándole esperanzas, pero me parece guapo», explicaba el francés, por su parte. Asimismo, y tras protagonizar un apasionado beso en el reservado de First Dates, llegó el momento más temido por ambos: la decisión final.

La decisión final de Fran y Yoram

Fran confesó que le gustaría seguir conociendo a Yoram en una segunda cita. Pero, lo que jamás imaginó fue que el francés rechazaría dicho encuentro debido a que le gustan los hombres «más masculinos». Unas palabras que no le hicieron nada de gracia al soltero español, quien le puso los puntos sobre las íes por su «doble juego».

«Yo veo dos personas, tú sabrás tus decisiones y cómo dices las cosas, pero me encanta la sinceridad y esperaba una persona sincera. Claridad ante todo porque es como ‘si, pero no’. Chico, déjate llevar. Te estás guiando por las etiquetas. Me voy a conocer a otro hombre porque este bombón tiene mucho licor por dar», sentenció muy molesto.