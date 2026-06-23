No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Mediaset. Esto no es producto de la casualidad, puesto que cada vez son más los espectadores que no se pierden ni una sola entrega, pero también son muchos los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. En una de las últimas entregas de First Dates, los espectadores de Telecinco pudieron conocer a Yerai, un soltero de 21 años que dejó descolocado al equipo del programa por su innegable parecido a Raphinha, futbolista brasileño del FC Barcelona.

Lejos de evitar la comparación, el comensal lo asumió con cierto orgullo: «Mi exnovia subió un vídeo mío en el que salía en el sofá y ese vídeo se hizo viral, porque ella puso: ‘Dicen que mi novio se parece a Raphinha’. Al subir el vídeo, me llamaron un influencer y un youtuber e hice un vídeo con ellos que comentó el mismo Raphinha diciendo: ‘Hasta pensé que era yo mismo’». Es por eso que, nada más entrar al restaurante más famoso de la televisión, Carlos Sobera no tuvo otra opción que bromear con que si jugaba en el FC Barcelona. Gracias a esta introducción, el soltero no tuvo más remedio que contar su historia. Todo ello mientras pudimos conocer a su cita para esa noche, que era Claudia, una estudiante de 19 años.

Entre otras cuestiones, la joven reconoció que no tenía ni la más mínima idea de quién era Raphinha, al que supuestamente tantísimo se parecía su cita en First Dates. Aun así, sí que dio su punto de vista sobre él, respecto a esa primera impresión: «Las cejas las tiene muy bien perfiladas y cuidadas. Se cuida y el peinado me ha encantado», comentó ante las cámaras del programa que se emite en Telecinco.

El soltero, por su parte, continuó sincerándose sobre su parecido con el futbolista brasileño: «Me suelo mover mucho con el tema este de lo de Raphinha. No soy futbolista, pero me llaman para hacer bolos, colaboración, restaurantes y discotecas». Una historia que, como era de esperar, dejó a Claudia profundamente sorprendida, a la par que sin palabras. Aun así, no le espantó ni mucho menos, puesto que le generó muchísima curiosidad.

Eso sí, a pesar de ese peculiar inicio de cita, lo cierto es que la velada fue viento en popa hasta el final. Poco a poco, se fueron conociendo y lo hicieron sin eludir, en absoluto, las preguntas íntimas. No tardaron en darse cuenta de que tenían muchas cuestiones en común. Es más, terminaron la noche en la sala privada, donde no tuvieron reparos a la hora de dar rienda suelta al amor. Por ese mismo motivo, en la decisión final de First Dates, los dos estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita fuera del restaurante más famoso de la televisión. ¡Parece que triunfó el amor!