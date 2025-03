First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas más sorprendentes y exitosos que podemos ver en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de intentar encontrar a su media naranja. El pasado miércoles 19 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera tan concreta, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Isabel, una soltera de 61 años que venía desde La Coruña. Así pues, no tardó en hacer una firme petición al equipo del programa: «Me gustaría encontrar a una persona, como mi marido no va a ser posible, pero parecido». Lejos de que todo quede ahí, la gallega no dudó un solo segundo en contar algún que otro detalle de su vida.

«Mis padres estuvieron 15 años en Londres y somos tres hermanos. Con 18 años me fui de vacaciones a Suiza, me gustó y me quedé», comenzó explicando la soltera. Fue entonces cuando se pronunció sobre la dolorosa muerte de su marido: «Estuve toda la vida con él y a los 56 años le dio un infarto. Para mí era mi ángel y mi media naranja, también fue el primer hombre que conocí. Era un buenazo de hombre y tenía todo lo que quería» Su cita para esa noche era Jorge, un argentino de 66 años afincado en Lugo: «Me vine hace seis años a España para tener una vida mejor», reconoció. La primera impresión de Isabel no dejó indiferente a nadie: «No me gustan los calvos. En mi cabeza no… Es como una gallina sin plumas. A mí me gustan los animales, pero a mí me gusta una cosa bien cuidada», espetó.

Lejos de que todo quede ahí, la gallega fue mucho más allá: «Una gallina no tiene plumas porque es vieja. Yo sin plumas no la quiero ver». Tras intercambiar unas primeras palabras en la barra del restaurante, los dos solteros fueron acompañados a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada.

«Es la primera cita que tengo en mi vida, solo conocí a mi marido. Aun así, él está omnipresente», empezó diciendo Isabel. Un comentario que dejó sorprendido al argentino: «Ha tenido un solo hombre, evidentemente, no tiene mucha experiencia ni vida con otros hombres. No me parece mal y tiene su encanto, pero la veo retraída», comentó con el equipo.

No era del todo consciente, pero la gallega no dejaba de mencionar a su marido fallecido en ningún momento. Hasta habló sobre él ante las cámaras de First Dates: «Estaba con él y estaba pensando en mi marido, si él me ve aquí… esas cosas que se te pasan por la cabeza», reconoció, tirando de honestidad y sinceridad.

Tras la cena, el programa les invitó a pasar al reservado en busca de intimidad y, de esta forma, tener la opción de conocerse mucho más. Es ahí donde se animaron a bailar juntos. Jorge no tardó en llegar a una conclusión: «Es una mujer buena y con buenos principios, por lo poco que sé de ella. Pero, tendría que ser más suelta».

La gallega, por su parte, también se dio cuenta de algo muy concreto: «Yo pensaba que estaba, pero no. No quiero engañar a una persona sino… A lo mejor, dentro de un año, pues a lo mejor sí», comentó. En la decisión final de First Dates, los dos tuvieron la oportunidad de sincerarse con el otro.

El argentino aceptó tener un segundo encuentro con la gallega por una razón: «Para ver si te sueltas un poco más con tu vergüenza y contarnos algunas cosas más, para ver si realmente podemos avanzar». Ella no tardó en hacerle saber su respuesta: «No me gustaría tener una segunda cita. Eres buena persona, pero no estoy preparada yo para tener una cita. Sigo teniendo a mi marido muy presente y no te quiero engañar. Que vaya todo bien». ¡El amor no triunfó!