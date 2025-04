No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado lunes 14 de abril, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera tan concreta, hemos conocido a Freddy, un funcionario de 63 años que llegaba desde Cantabria. Entre otras cuestiones, dejó completamente descolocado a todo el equipo del dating show por su melena: «La melena me ha gustado siempre, sobre todo sentir el viento en la cara y en el pelo», reconoció ante las cámaras, mientras reconocía ser un gran aficionado del heavy metal.

El objetivo de este soltero era conocer a una mujer para lograr la estabilidad que tanto anhela: «Me considero muy tolerante, pero veo difícil encontrar a alguien que sea tan tolerante conmigo». Su cita para esa noche era Sonia, una agente telefónica de 58 años que llegaba desde Madrid. Nada más conocer a Freddy, la comensal no pudo evitar quedarse completamente descolocada: «Peculiar. He dicho… ‘uf, ¿qué es esto?’ Pero cuando digo peculiar, me refiero a que no me esperaba el aspecto que he visto», comentó al equipo de First Dates, y añadió: «No me esperaba una melena blanca al viento, me han traído aquí a un viejo rockero». El cántabro, por su parte, tuvo una primera impresión completamente diferente de su cita: «Me ha parecido atractiva, sobre todo cuando sonríe. Me gusta. El pelo no es el pelo que más me guste a mí, pero le queda bien», comentó.

Después de intercambiar alguna que otra palabra, Carlos Sobera acompañó a los solteros hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada, que comenzó con una inesperada afirmación por parte de Sonia: «No sé por qué, pero tu cara me suena y no es por el programa de la televisión. Te he visto en algún lado, pero no sé dónde».

«He estado en muchos concursos, porque me gusta la cultura», confesó Freddy. «En eso coincidimos, soy una lectora empedernida, leo un libro por semana», reconoció Sonia. En un momento dado de la noche, la soltera dejó muy claro que una de sus mayores pasiones era viajar: «Las vueltas dan mucha vida», aseguró.

Algo en lo que también coincidió con el comensal: «Me ha gustado, porque el viajar y el moverse te amplía el mundo y la mente». Su confesión también gustó mucho a Sonia: «Me parece un hombre inteligente y, además, es también de esos que hila muy fino con cualquier cosa», comentó la madrileña, ante las cámaras del equipo del dating show.

En la recta final, decidieron ponerse al día de sus gustos musicales. Algo en lo que también estuvieron de acuerdo. «Yo he visto a Metallica y he estado en el escenario con Barón Rojo», contó Freddy. Sonia se quedó sin palabras: «Aunque tenga esa pinta de viejo rockero, es un perfecto caballero. Tiene unas manos muy bonitas y ha tenido ciertos detalles que me han hecho sentir cómoda».

Los dos, a lo largo de la velada, descubrieron que tenían un gran número de cuestiones en común. Así pues, en la decisión final de First Dates, Freddy dejó claro que quería tener una segunda cita con la madrileña, ya que cree que se necesitan más encuentros para conocer realmente a una persona. Ella, una vez más, estuvo de acuerdo con el cántabro: «Me ha faltado tiempo», mientras respondía afirmativamente a una segunda cita.