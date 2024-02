Una soltera de ‘First Dates’, contundente al conocer a su cita: «No tenemos nada que hacer»

El equipo de First Dates continúa presentando a los solteros de nuestro país que continúan en busca de su media naranja. Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a solteras tan peculiares como Sonia, una mujer a la que le gustaría conocer a un hombre que le guste la cerveza y sea disfrutón.

Sabe lo que quiere y lo que no de un compañero de vida, motivo por el que ha llegado al show de Cuatro con las ideas muy claras. Su cita fue Juan José, un hombre que asegura ser puro salero y alegría. Sin embargo, el primer encuentro entre los solteros no fue el esperado.

Nada más conocerse, la pareja se ha acercado a la barra para pedir su bebida. Matías, el barman del local, le ha preguntado al soltero si le apetecía una cerveza, a lo que él le ha respondido que no bebe alcohol. Una respuesta que dejó a cuadros a Sonia, quien ya vio que no tenían futuro.

«Caro que es un problema, a mí me gusta tomarme mi cervecita y él toma Coca-Cola, y yo la Coca-cola me la tomo con Barceló, no tenemos nada que hacer», dejaba claro desde el principio. Por el contrario, Juan José no pudo evitar señalar lo mucho que le gustaba la soltera. «Me ha gustado su físico, su cara, su cuerpo, su ropa, me ha gustado todo» confesó.

En la mesa, la pareja ha ido hablando de todo tipo de temas para descubrir qué puntos tenían en común y los que no. Fue entonces cuando la soltera le explicó que era madre de dos niñas, una de 18 años y otra de 14. Juan José, completamente tímido, le dijo que era padre de una niña de 18 años también. Pero, lo cierto, es que es padre de dos.

El comensal le ha explicado que trabajaba en una agencia de viajes que era de su madre, que falleció hace unos años, y que vivía con su hermana y sus dos sobrinos. Una información que ha escandalizado a Sonia, quien afirmó que no podía estar con un hombre que no fuera independiente.

Asimismo, ha señalado que es muy buen cocinero y que ayuda a su hermana en las tareas domésticas. Más detalles que solo ayudaban a sentenciar la cita, al menos para Sonia. «Ese es otro motivo por el que cero con Juan José, no hay nada», admitió ella. Además, la mujer le ha preguntado sobre sus fallos en el ámbito amoroso, una cuestión que el cordobés respondió sin filtros.

«No tiene ningún fallo, olé sus huevos», exclamó. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, no hubieron sorpresas. Sonia explicó que Juan José le había parecido un gran hombre, pero que no le podía dar una segunda cita porque no tenían nada de futuro. Un rechazo que el soltero aceptó con deportividad.