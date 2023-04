Soge Culebra y Saiko sorprenden con ‘Una última vez’, su colaboración

Soge Culebra se ha unido a Saiko para lanzar UNA ÚLTIMA VEZ, una canción que formará parte del próximo álbum del artista. El murciano es un artista que hasta el momento ha pasado desapercibido, pero que viendo el nivel de sus últimos lanzamientos y colaboraciones bien valdría tenerle puesto un ojo encima este 2023.

Este disco será de género urbano y verá la luz el próximo mes de octubre. El productor de la mayoría de sus canciones es Garabatto, que podría decirse que es su mano derecha. De este trabajo se pueden esperar colaboraciones tanto nacionales como internaciones de primer nivel. El primer adelanto fue AIRBAG, lanzada a principios del pasado mes y el cual tenía un sonido más próximo al trap con un drop electrónico.

No soy muy d poner tuits ni usar esto, pero quería darle las gracias al saikete por ponerle su color a mi álbum, espero q os mole tkm bro @saikobeibe

“UNA ÚLTIMA VEZ” a las 00:00 pic.twitter.com/pQVASaJYj3 — Soge Culebra (@sogeculebra1) April 13, 2023

UNA ÚLTIMA VEZ tiene un sonido muy particular que hace que desde el principio te enganches a ella y las voces de Soge y Saiko empastan a la perfección llegando hasta a confundirse. Su letra trata sobre una relación que se ha vuelto dañina y una de las partes está lastimando a la otra. Al final no quedó otra opción que la ruptura para no seguir haciendo sufrir a quién no lo merece. Sin embargo, la echa de menos y desearía poder volver.

El videoclip oficial está protagonizado por los dos artistas que se embarcan en un roadtrip por los parajes del campo español. En una clásica caravana y equipados con un mapa se encuentran a un peculiar monstruito que inmediatamente adoptan y llevan a viajar con ellos. En el vídeo se puede observar el buen rollo que comparten el murciano y el granadino.

UNA ÚLTIMA VEZ, la sorprendente colaboración de Soge Culebra y Saiko, ya está disponible en todas las plataformas digitales. El futuro disco del murciano estará impregnado de su sello de identidad y tendrá un sonido muy cohesionado que sorprenderá por su calidad.