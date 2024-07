Sofía Suescun sorprende al cuidar a Bosco tras su accidente: «¿Cómo vas, amor?»

Sofía Suescun se ha convertido en la mejor enfermera de Bosco después de su caída espectacular de la Noria infernal de la semana pasada. El madrileño tuvo un enorme golpe que le ha dado grandes problemas, pero también dejó muy preocupada a la novia de Kiko Jiménez, que se ha volcado en cuidarle.

Las imágenes de su accidente dejaron sin respiración a todo el plató, pero por suerte todo ha quedado en unos dolores y algunos moratones, pero sin consecuencias graves que pongan en peligro su concurso. Mientras, su conexión con la influencer sigue siendo lo más comentado en las galas.

Sofía buscando vídeos a costa de Bosco Que penosa por favor, en busca de la fake carpeta 🤣 #TierraDeNadieAllStars4 pic.twitter.com/wNUsBCdOZ6 — Barbie B (@Darkname300) July 15, 2024

Después de verles muy íntimos en unas imágenes grabadas en plena noche, una secuencia en la que se separaron al comprobar que una cámara les estaba grabando, su unión sigue. Las caricias y los mimos no han parado ahí, ya que Suescun sigue muy pendiente de la evolución de su compañero.

En unas imágenes emitidas en la gala del lunes, que no se ha emitido el domingo por la final de la Eurocopa, se puede ver como Sofía se preocupa por el estado de su compañero de una forma muy cariñosa. «¿Cómo vas de los dolores, amor?», le preguntaba antes de agacharse para darle un beso en el abdomen, el lugar en el que se llevó el peor golpe.

«Ya está, ya no me duele nada», ha dicho el concursante después de los mismo, algo que ha agradecido su compañera: «Me alegro mucho de que no te duela nada». Logan Sampedro, que estaba junto a ellos tumbado, también ha recibido alguna broma en este encuentro tan tierno. «No pases envidia Logan, cierra los ojos», decía la hija de Maite Galdeano sabiendo que muchos espectadores seguro que están pensando que hay un romance entre los concursantes de Supervivientes All Stars.

El novio de Sofía Suescun le quita importancia

Kiko Jiménez, que anunció la semana pasada que no volvería a la galas, se saltó su propia y sí que ha estado presente en el plató para defender a su chica. Después de todos los rumores, el andaluz ha seguido manteniendo su apoyo y su confianza hacia ella: «Pues yo veo a una compañera, que es una buena compañera, que ha querido ayudar a un compañero después de haber sufrido un duro golpe».

Adara Molinero no ha perdido la oportunidad de echar leña al fuego y tratar de provocarle dando a entender que Bosco y Sofía están teniendo algo en Honduras. «A ti lo que te pasa es que te gusta Bosco. Estás reventada y le tienes envidia a Sofía. Bosco pasó de ti porque solo sabes decir ‘puf’… Tienes menos vocabulario que una ameba», ha dicho Kiko muy enfadado.

El conflicto ha seguido a más y la discusión ha seguido subiendo de temperatura cuando Molinero le ha recomendado a Jiménez que comenzase a limarse lo cuernos, una frase que ha provocado más enfado todavía. «Límale los cuernos a Hugo, que se los pusiste teniendo un hijo», le ha contestado el andaluz.