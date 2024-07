Sofia Suescun y Marta Peñate se sinceran sobre una posible amistad tras ‘Supervivientes All Stars’

El pasado jueves pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars, concretamente la semifinal, presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera tan concreta, pudimos conocer el nombre del último expulsado de esta edición antes de adentrarnos, de lleno, en la esperada Gran Final en la que los protagonistas serán Marta Peñate, Jorge Pérez, Alejandro Nieto y Sofía Suescun.

Antes de saber quién ponía punto y final a esta sorprendente aventura, los concursantes de Supervivientes All Stars entraron en la palapa. Fue entonces cuando Marta Peñate y Sofía Suescun tomaron la decisión de aprovechar la ocasión que se les había presentado para sincerarse, como nunca, sobre su relación.

Debemos tener en cuenta que las dos llegaron a los Cayos Cochinos de Honduras con una relación bastante estrecha, pero todo se fue complicando por momentos. Hasta tal punto de llegar a tener numerosos enfrentamientos, así como constantes reproches, a lo largo de todo el concurso.

Tras conocer que quedan muy pocos días para que pongan punto y final a esta aventura, Jorge Javier Vázquez se dirigió a Marta Peñate y a Sofía Suescun para saber cómo creen que va a ser su vínculo tras Supervivientes All Stars. Las dos comenzaron diciendo que, durante estos días, habían pensado bastante sobre esto.

La canaria fue la primera en hablar y, una vez más, quiso tirar de esa sinceridad que tantísimo le caracteriza: «Estoy en un momento de mi vida en el que las energías negativas no me vienen bien por cosas que estoy viviendo, no me gusta dejar nada pendiente porque no quiero llevarme esa negatividad».

Sofía y Marta se sinceran y dejan claro cómo va a ser su relación fuera: «No quiero dejar nada pendiente» #SVAllStarsSemifinal

https://t.co/8FRuHXimrM — Supervivientes (@Supervivientes) July 25, 2024

Así pues, dejaba claro que, si se encontraba con Sofía Suescun en algún momento, no iba a dudar en saludarla pero de ahí a tener una amistad es algo que ve tremendamente complicado: «Si espero un respeto y una cordialidad entre nosotras. Yo no puedo dejar de pensar que ella en el reality es de una manera y fuera de otra, pero sí me gustaría que quedará el mal rollo aquí».

Acto seguido, quiso hablar Sofía Suescun: «Sí espero que con el tiempo se vaya transformando todo lo negativo que hemos vivido en un recuerdo bonito. Un recuerdo de que estuvimos pasándolo mal y que juntos hemos salido de ello», a lo que Marta respondió de la siguiente manera: «De este reality no guardo momentos bonitos entre tú y yo, pero si guardo momentos bonitos de otro reality que viví contigo y para mí ha sido muy especial, intentaré quedarme con ese recuerdo».

Después de este momento de sinceridad de ambas concursantes de Supervivientes All Stars, Jorge Javier Vázquez preguntó a ambas cómo creían que sus parejas habían vivido sus constantes enfrentamientos en el concurso. La de Pamplona lo tuvo claro: «Creo que han tenido momentos de pelea, pero luego han podido llegar a la conclusión de entender por qué nos podemos enfadar». Una reflexión en la que Marta Peñate estuvo de acuerdo.