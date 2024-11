‘El show de Bertín’ entrevista hoy al actor que interpretó a Paquirri

El show de Bertín sigue muy fuerte en las noches de los viernes de Canal Sur después de que la cantante Tamara lograse reunir al 10,9 % la audiencia que veía en esos momentos la televisión en Andalucía, lo que se traduce en 192.000 personas de media. En su lucha contra De viernes y La Voz, Bertín Osborne cuenta con la visita de uno de los actores españoles más conocidos desde hace años. Sus ojos azules son inconfundibles y le servirán para tener un duelo de miradas muy especial con el presentador y el resto de colaboradores.

El actor también tendrá que pasar por el Tercer grado, una de las secciones más comprometidas para los invitados, ya que los colaboradores le preguntarán por los temas más inesperados. Jesús Castro es el invitado de la noche y recordará muchas de las anécdotas que ha vivido a lo largo de su vida, como el pelotazo que le dio en el ojo a un conocido tenista, un rodaje en el que se quedó inconsciente y desvelará la identidad de la persona que le dio un azote durante la presentación de una de sus películas.

Aunque no guarda buen recuerdo de su paso por MasterChef, Bertín Osborne y los suyos no dudarán en hacerle demostrar su habilidad a la hora de cocinar. En el pasado llegó a decir que el talent de cocina era un Gran Hermano «con cacerolas» y que allí no aprendió nada de cocina, ya que todo lo que sabe es gracias a que hace más de una década que vive solo, por lo que ha tenido que aprender por su cuenta.

Esas palabras sobre el espacio de cocina se unen a las críticas de otros personajes conocidos como Patricia Conde, María del Monte o Xuso Jones, que han ido desvelando secretos de lo que pasaba en las grabaciones. En todas ellas contaban que el equipo les ponía en aprietos para que el programa tuviese más emoción y provocar situaciones más interesantes.

El invitado de El show de Bertín fue Paquirri en una serie

Es conocido por sus papeles en películas y serie como El Príncipe, Mar de plástico, Secretos de Estado y La reina del sur, pero fue en Cristo y Rey cuando se metió en el papel del mítico torero que marcó una época. En la serie llega en el momento en el que se cruza en su vida con Bárbara Rey, con la que tuvo una aventura durante un breve espacio de tiempo.

Jesús Castro será el protagonista de la noche en El show de Bertín a partir de las 22:45 h en Canal Sur.