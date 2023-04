Shawn Mendes lanza un importante consejo para los hombres con inseguridades

Shawn Mendes se ha convertido en imagen de la firma de moda Tommy Hilfiger aparte de su carrera como cantante. Hace un par de semanas que se estrenó la colección en la que ha colaborado y el canadiense ha querido lanzar un importante mensaje sobre un tipo de pieza concreto de la misma.

En un directo charlando con sus seguidores estuvo comentando cuáles eran sus prendas favoritas y sorprendió con una confesión. “También me encantan los crop. Son preciosos. Quedan genial a los hombres”, comentó el artista. El público masculino normalmente muestra reticencia a este tipo de corte de camiseta, por lo que ha animado a todo aquel que le estuviera escuchando a atreverse con los crop tops: “No tengáis miedo de cogerlos, chicos. Quedan bien”. Además, ha recalcado que las prendas de ropa no tienen género y que todas las personas deberían vestir libremente de la manera que ellas prefieran.

Shawn Mendes on men wearing crop tops:

“They look great on men. So don’t be afraid to pick them up, guys.” pic.twitter.com/aHRYP3IjXi

— Buzzing Pop (@BuzzingPop) March 23, 2023