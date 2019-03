Shakira recibe fuertes insultos por su ausencia en el ‘Venezuela Live Aid’

View this post on Instagram

Quiero sumarme a esta iniciativa por el pueblo venezolano que está sufriendo uno de los momentos más críticos de su historia / I want to add my support for this initiative that aims to help the people of Venezuela, who are suffering one of the worst crises in its history. Shak https://venezuelaaidlive.com/ @venezuelaaidlive #AidVenezuela #AyudaVenezuela #VenezuelaAidLive