‘Servir y proteger’, capítulo 1270: Hanna y Marco corren grave peligro

No es ningún secreto que Servir y proteger, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. El pasado lunes pudimos disfrutar del capítulo 1269 donde, entre otras cuestiones, vemos cómo Hanna ha sido testigo directo del tráfico de drogas que hay en prisión.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1270 de Servir y proteger. Así pues, somos partícipes de cómo Inés y Carlos han comenzado a tener ciertos avances en la investigación sobre la banda Los Escorpiones. De esta manera, han dado con el local donde normalmente se reúnen.

En la cárcel, mientras tanto, vemos cómo Beka no ha dudado un solo segundo en ofrecer droga a Hanna. Un gesto que provoca un fuerte enfrentamiento entre ellas. Es más que evidente que la tensión se palpa en el ambiente, por lo que la estancia de Hanna en prisión se está empezando a tornar peligrosa.

La muerte de Lola indigna a Hanna, pero Cata no está de acuerdo y prefiere mirar para otro lado… ¿Vosotros qué haríais en una situación tan peligrosa como la que viven ambas dentro de prisión? @CaterinaMengs #ServiryProteger pic.twitter.com/wwVfu4KDBa — Servir y Proteger (@SyP_tve) August 5, 2022

Marcos se ha visto las caras con Andy, y éste le hace saber que, por su culpa, le han echado de Los Escorpiones. El enfrentamiento llega a tal punto que Andy no duda en amenazar con una navaja al hijo de Emilio Bremón. Lidia ha querido pedir protección a Hanna después de que ésta denunciase a Beka a la dirección de prisión.

La joven rechaza la propuesta, pero no es consciente de que está en serios problemas. Saúl ha llegado a Distrito Sur para quedarse de manera definitiva. Noemí no puede esconder su felicidad ante esta noticia pero su padre no siente lo mismo. No es ningún secreto que la relación entre los dos nunca ha sido buena. Fabián tiene nuevos resultados sobre el Fantasma, y decide presentárselos a Miralles y a Durán. No te pierdas los próximos capítulos de Servir y proteger, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.