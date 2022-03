‘Servir y proteger’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 22 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 1176 donde vimos cómo Daniel no ha dudado en retener tanto a Soledad como a su hija Sheila.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1177 de ‘Servir y proteger’. De esta manera tan concreta, somos partícipes de cómo la investigación sobre lo ocurrido en la joyería de Fernando Quintero sigue su curso. Por ese mismo motivo, la policía de Distrito Sur no duda en interrogar a Osman Yavuz.

Por si fuera poco, vemos cómo Fernando Quintero está al tanto de todos y cada uno de los avances que está habiendo en el caso. Esa es la razón por la que toma la decisión de seguir investigando al turco, para saber qué tipo de relación tenía con Hugo Villalobos. Es el único hilo que tienen del que tirar.

¿Luna o @Thalía? La prima de Carol ha llegado “arrasando con la vida” 🎶 a Distrito Sur. Quizás a Iker también le sentará bien ir “arrasando con lo bueno y desechando to’ lo malo”. 💃🏼 @Emeraldmoya #ServiryProteger pic.twitter.com/EsinbDB4sC — Servir y Proteger (@SyP_tve) March 21, 2022

Lejos de que todo quede ahí, vemos que los últimos encuentros que ha habido entre Luna e Iker Lemos no han dejado absolutamente indiferente a nadie. Cada uno por separado, han terminado confesando que sienten cierta atracción por el otro. Espe y Carlos han conseguido llegar a tiempo para rescatar a Soledad y a Sheila.

Afortunadamente, Daniel no había llegado a agredirlas. En ese preciso instante, Espe les hace saber que, tras lo sucedido, el hombre pasará un buen tiempo en la cárcel. Fernando Quintero, tras varios días sin saber muy bien cómo actuar, no ha dudado en acudir al hospital para visitar a María. Ésta se muestra verdaderamente fría con él. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.