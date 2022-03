‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país, tarde tras tarde, en La 1 de Televisión Española. El pasado lunes 21 de marzo disfrutamos del capítulo 1175 donde vimos que Néstor Cepeda estaba realmente preocupado por el estado de salud de María.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1176 de ‘Servir y proteger’. Así pues, observamos cómo Daniel sigue tratando de verse con Soledad para pedirle explicaciones. ¿El motivo? Ella, tras los consejos de Espe, ha tomado la decisión de denunciarle por malos tratos.

La mujer sigue esquivando tener cualquier tipo de contacto con él, tal y como le recomendó la agente de policía. El hombre, que no está dispuesto a que la mujer se salga con la suya, termina colándose en el piso que ésta comparte con su hija Sheila y con Espe. Todo ello sin ser consciente de las consecuencias que traerá este gesto.

La vocación policial de Néstor le impide mantenerse alejado del caso y más, tratándose de Maria, su pareja. Por suerte, cuenta con un gran equipo que hará todo lo posible para descubrir la verdad. #ServiryProteger pic.twitter.com/pNHvCx178b — Servir y Proteger (@SyP_tve) March 21, 2022

Soledad trata de tranquilizarlo, pero Daniel no duda en mostrarse de lo más agresivo no solamente con ella sino también con Sheila. María, por su parte, sigue recuperándose en el hospital por lo que Néstor Cepeda no ha querido separarse ni un solo momento de ella. El inspector, aun así, necesita respuestas.

Pero sabe que no es el momento perfecto para tener esa conversación con ella. Fernando Quintero y Víctor Salas, tras lo ocurrido en la joyería, no dudan un solo segundo en investigar a la mujer que intentó acabar con su vida. Los dos tienen claro que no se trataba de una simple atracadora, sino que buscaba acabar con él.

Quintero y Salas no tardan en atar cabos, teniendo claro que la sombra de Hugo Villalobos sigue sobre ellos. Alguien del entorno del mafioso tiene como objetivo acabar con lo que éste empezó. Víctor Salas rápidamente se da cuenta de lo que está sucediendo a sus espaldas. Por ese mismo motivo no tarda en enfrentarse a Martina, por lo que ésta no tarda en mentirle para hacerle creer que no tuvo nada que ver con lo sucedido. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.