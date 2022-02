No es ningún secreto que ‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en los últimos años, temporada tras temporada. El pasado martes 15 de febrero tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 1152 donde vemos cómo Fernando Quintero está dispuesto a preparar la muerte de la inspectora Vega.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1153 de ‘Servir y proteger’. Es entonces cuando la policía sigue investigando lo que ocurrió en el asesinato de Hugo Villalobos. En la UIT vemos cómo Iván busca todas las pruebas pertinentes en uno de sus discos duros, donde puede encontrar los últimos movimientos del mafioso.

Un hecho que podría incriminar, de manera directa, a Fernando Quintero. La inspectora Vega no tarda en ver en esta situación la oportunidad perfecta para volver a ganarse la confianza de Quintero. Alejo, el exnovio de Luna, ha regresado para ofrecerle parte del dinero que perdió por su culpa. Soledad cree firmemente que Espe es la que le está alejando de Sheila, por lo que carga contra ella.

Sheila ya está en casa y ahora le toca descansar. Y la cara de felicidad de Espe (@CamachoMamen) al verla es para que nos emocionemos y mucho 😊 #ServiryProteger pic.twitter.com/k7OCMtChOn — Servir y Proteger (@SyP_tve) February 15, 2022

Lidia también se ha convertido en una de las protagonistas de esta nueva entrega, ya que teme muchísimo coincidir con Hanna en el desahucio que tienen que llevar a cabo. No es ningún secreto que a Durán le han entrado muchísimas ganas de ser padre después de ver que Ariel diera a luz en La Parra.

Por ese mismo motivo, no ha tardado en hacérselo saber a Carol. La joven, por su parte, también tiene clara su postura, y es que no quiere tener hijos. Una afirmación que cae como un jarro de agua fría a Félix, ya que no se esperaba una respuesta tan tajante después de todo. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.