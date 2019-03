Selena Gomez brilla con luz propia en el videoclip de ‘I Can’t Get Enough’

Selena Gomez es una de las artistas que más ha dado que hablar en los últimos tiempos. Es evidente que no solamente ha mostrado ser una gran actriz y una espectacular cantante sino que, por si fuera poco, nos ha demostrado que tiene un corazón de oro. ¡Tiene una personalidad arrolladora! De hecho, es evidente que Selena Gomez ha conseguido marcar a varias generaciones. Últimamente no estaba pasando por un momento realmente bueno a nivel personal porque, incluso, ha tenido que pasar por rehabilitación. Todo eso finalmente ha quedado en el pasado, dando paso a una nueva etapa. Hace unos cuantos días tuvimos la oportunidad de escuchar ‘I Can’t Get Enough’, su nuevo sencillo junto a benny blanco, Tiny y J Balvin. Selena Gomez está rodeada de grandísimos artistas en este esperadísimo regreso a la industria musical. ¡Pero aún tenían una sorpresa guardada! Y es que, por fin, podemos tener en nuestras manos el vídeo musical de ‘I Can’t Get Enough’. En esta pieza audiovisual podemos ver cómo Selena Gomez está realmente fantástica y, definitivamente, ha quedado atrás todos y cada uno de los fantasmas del pasado. Es evidente que ha querido poner cartas en el asunto para decir “adiós” a todo lo malo y dar paso a un 2019 realmente espectacular. Selena Gomez se ha propuesto que este sea, sin lugar a dudas, uno de los mejores años de su vida. Y así lo está demostrando, con canciones como este ‘I Can’t Get Enough’. Esperemos que este sea el primer paso para continuar publicando más temas y, sobre todo, que Selena Gomez nos siga sorprendiendo como el primer día. No hay nada más bonito que verla tan feliz como la hemos visto en este nuevo vídeo musical. Esta es la Selena que tanto echábamos de menos.