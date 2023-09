‘Secretos de familia’, avance del capítulo de hoy: la vida de dos protagonistas, en juego

Aterrizó en la parrilla televisiva hace casi un año y, desde entonces, se ha convertido en una de las apuestas más fuertes de Atresmedia. Secretos de familia continúa conquistando al público con su magnífica historia, dejándo claro el por qué es una de las ficciones más vistas a nivel global.

El pasado domingo 10 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Secretos de familia en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Ceylin e Ilgaz se distancian debido a una amarga experiencia. Además, enfrentan a un nuevo caso, indirectamente, y en él verán como dos familias se encuentran afligidas por la desaparición de la novia el día de la boda.

😱 No nos lo podemos creer, Ilgaz y Ceylin han roto. 😢 Tenemos el corazón roto. 💔 #SecretosDeFamilia ▶️ https://t.co/jMV85m6EUl — La Tetería Turca (@lateteriaturca) September 14, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en la nueva entrega de Secretos de familia que veremos esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3. De esta forma, seremos testigos de cómo continúan los desacuerdos entre Ceylin e Ilgaz, en esta última ocasión debido a una amenazante llamada telefónica.

Respecto al caso de la novia muerta, Ilgaz y Eren se pondrán manos a la obra para encontrar lo que sucedió, en realidad, el día de la boda. Cada detalle que está saliendo a la luz en el caso está revelando, a su vez, una extraña red de relaciones. Paralelamente, Yekta Tilmen está haciendo todo lo posible por conocer mejor a su hijo, Ömer.

Por su parte, Ilgaz, y con toda la experiencia que tiene debido a su oficio, está preocupado por no comprometer la forma de actuar de la justicia. Sea como sea, lo que está claro es que lo que no se espera es que las crecientes amenazas cambien todo el curso del caso. No te pierdas la nueva entrega de Secretos de familia esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.

💥 ¡Yekta quería que Ceylin matara a Ilgaz! 😱 ¿Hablará en serio? #SecretosDeFamilia ▶️ https://t.co/Ln3CR6iLBH — La Tetería Turca (@lateteriaturca) September 13, 2023