Carlos Peña se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la edición actual de ‘Secret Story’. El concursante se ha ganado el cariño de la audiencia, con su simpatía, naturalidad y sinceridad. No obstante, a pesar de que su forma de ser ha encandilado a los espectadores del reality, su vida no ha sido fácil.

El concursante protagonizó una línea de la vida muy emotiva, en la que explicó el difícil proceso por el que pasó a lo largo de su vida hasta entender su propia condición.

“La disforia de género ocurre cuando tú te miras al espejo y lo que ves no se identifica contigo. Yo no soy hombre ni soy mujer, estoy en el medio» explicó. Un proceso en el que además, sufrió la incomprensión de todos aquellos que tenía a su alrededor.

Carlos explicó que durante su etapa escolar sufrió bullying, algo que pensó que se terminaría cuando acabase el colegio, pero no fue así. «He sufrido bullying, me han llamado maricón sin yo saber todavía que me podían gustar los hombres», explicó recordando su infancia.

A día de hoy, se sigue enfrentando a ciertas miradas a diario por su forma de vestir, de maquillarse o simplemente por su aspecto: «No me gusta que me digan que no puedo llevar barba porque no me sienta masculino, o que por eso tenga que ir con el vello depilado. Pues no. ¿Por qué?».

«Ha llegado el punto en el que puedo decir que estoy orgullose de mí misme, por ser quién soy y por tener a los mejores amigos, a la mejor pareja y a la mejor familia a mi lado», decía el concursante de ‘Secret Story’ al final de la línea de la vida.