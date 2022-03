Sean Paul lanza una nueva canción junto a Pia Mia, ‘How We Do It’. El videoclip del tema cuenta con más de 270 mil visitas en cuestión de días. La unión de estos dos artistas es sinónimo de éxito.

El solista jamaicano estrenó la canción el pasado 11 de marzo con la colaboración de Pia Mia, una de las cantantes femeninas emergentes en Estados Unidos. La joven fue descubierta por su participación en la banda sonora de la película ‘Divergente’ y por su cooperación en varios proyectos con Drake.

#HOWWEDOIT WID @PIAMIA VID IS OUT NOW ON MY YOUTUBE CHANNEL!!! U PREE IT YET???https://t.co/DEE8MEgbXd pic.twitter.com/r58gUTtDc6

— Sean Paul (@duttypaul) March 11, 2022