Los artistas Sean Paul, Damian Marley y Nicky Jam acaban de estrenar ‘No Fear’, una colaboración sorprendente que se presenta como el último lanzamiento del octavo álbum de estudio de Sean Paul, bajo el título de ‘Scorcha’ y que se estrenará el próximo 27 de mayo.

Con un evidente sonido jamaicano como guion principal, a través de esta canción se mezcla el característico sonido de Sean Paul con el inconfundible estilo personal de Nicky Jam, así como la fuerza de Damiam Marley, que en los últimos años ha conseguido hacerse un importante hueco en el mundo de la música.

Se trata de una canción en la que Sean Paul, a través de la letra de la misma, habla de aceptar todo lo que la vida depara, siendo sorprendidos por el camino con las sorpresas que se van sucediendo. Una canción que además, había generado unas expectativas muy altas y que tras su lanzamiento las ha superado con creces.

EVERY YEAR I DROP A TUNE 4 YALL ON #420 ~ HAD 2 CONTINUE THE TRADITION WID #NOFEAR LONGSIDE @damianmarley AN @NickyJamPR #SCORCHA IZ COMIN MAY 27!!! KEEP IT BLAZIN #420 pic.twitter.com/IAY9JTOryw

— Sean Paul (@duttypaul) April 20, 2022