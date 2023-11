Sandra Valero se hace viral en ‘Eurovisión Junior 2023’: «Me he equivocado»

Sandra Valero vuelve a España tras haber quedado en segunda posición en la XXI edición de Eurovisión Junior con Loviu. Esta edición, celebrada en Niza, ha otorgado a la representante del país anfitrión, Zoe Clauzure, el primer puesto. La valenciana, a pesar de no haber ganado, se ha hecho viral por su naturalidad.

Tras haber abierto el festival con su actuación, nuestra representante estaba siendo entrevistada, hablando de sus gustos musicales. La joven de 12 años quiso nombrar su canción favorita, pero sus dotes de inglés se cruzaron y, en lugar de decir «song» (canción), dijo «singer» (cantante). Ella se dio cuenta enseguida y se corrigió, pero esta vez, cambiando a su lengua materna diciendo «Perdón, me he equivocado».

Esta reacción tan natural ha resultado muy dulce en redes sociales, donde se ha viralizado el video del fragmento de la entrevista en la que sucede la anécdota. Algunos usuarios han querido comparar a Sandra Valero con Rosa López y su meme tan viral de su equivocación en pleno escenario. Las redes han celebrado la naturalidad de las dos representantes de Eurovisión.

La joven regresa a nuestro país tras haber llevado a España al podio del Festival de la Canción de Eurovisión Junior 2023. Su actuación ha causado sensación tanto en nuestro país, como en el resto de Europa, ya que el público otorgó a la española 86 puntos, que, sumados a los 115 puntos del jurado, juntan 202 puntos para la cantante de Loviu en su participación del festival.

The final Junior Eurovision 2023 Scoreboard!!

Well done to all our participants! #JESC2023 pic.twitter.com/UbVtx6ZOpT

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) November 26, 2023