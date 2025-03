Samya y Laura Cuevas tienen una tensa discusión en ‘Supervivientes 2025’: «¡Que te calles!»

El pasado domingo 9 de marzo, los más fieles seguidores de Supervivientes 2025 pudieron disfrutar de la primera gala de Conexión Honduras de esta edición, presentada por Sandra Barneda. Entre otras tantas cuestiones, además de ser testigos del salto del helicóptero de Montoya y de la decisión de Beatriz Rico de abandonar la aventura, también pudimos disfrutar del primer Oráculo de Poseidón. En él, los concursantes de Supervivientes 2025 han tenido que hacer frente a los primeros roces que han surgido tras haber pasado las primeras 72 horas en los Cayos Cochinos de Honduras. Fue entonces cuando hemos tenido la oportunidad de ver cómo Terelu Campos no pudo evitar emocionarse al recordar la dura enfermedad a la que tuvo que enfrentarse. Y no solamente eso, ya que hemos podido ver quiénes han protagonizado la primera gran bronca de Supervivientes 2025. Se trata de Laura Cuevas y Samya, habitantes de Playa Furia.

Todo surgió cuando, tras el estreno de esta edición, Samya descubrió que era una de las primeras nominadas. Algo que dejó completamente sin palabras a la que fuese participante de MasterChef. Tirando de esa sinceridad que tanto le caracteriza, durante el trayecto en lancha hasta Playa Furia, no tardó en dirigirse a todos y cada uno de los integrantes del grupo: «Decidme quién me ha nominado. ¡Falsos!». Lejos de guardar silencio, Laura Cuevas no tardó en responder a su compañera, y lo hizo con mucha contundencia: «Yo te he nominado. No pasa nada, estamos en un concurso», quiso recordar. Samya no dudó un solo segundo en ir muchísimo más allá, con una respuesta que no gustó en absoluto a la hija del que fuese mayoral de Cantora: «Que sí, ¡que te calles!». Laura volvió a hablar: «Tú no me mandas a mí callar. La falsa eres tú. ¿Así vas a estar tú con la gente que te nomina? Pues no te queda a ti nada (…) Tú no sabes a lo que has venido, vas a durar aquí…»

Este enfrentamiento, repleto de reproches y gritos, no se quedó en la lancha, puesto que continuó una vez llegaron a Playa Furia. Fue entonces cuando Samya quiso aclarar que no se estaba quejando por la nominación, sino la manera en la que Laura Cuevas ha reaccionado a su pregunta: «Te has puesto como loca. He soltado una broma… eso es porque no me conoces. Yo digo las cosas así, no es en plan mal».

La discusión de Laura Cuevas y Samya en Conexión Honduras

Después de que los espectadores de Supervivientes 2025 visualizasen las imágenes de ese primer enfrentamiento entre las dos habitantes de Playa Furia, las protagonistas de esta historia no se quedaron de brazos cruzados. En el Oráculo de Poseidón, las dos volvieron a tener un tenso desencuentro.

Laura Cuevas intentó explicar su versión de lo ocurrido a Sandra Barneda, mientras Samya interrumpía de forma constante a su compañera para contar cómo lo vivió ella. Harta, la hija del que fuese mayoral de Cantora acabó saltando: «Me ha preguntado a mí. Espera tu turno, ¡maleducada!». La ex aspirante de MasterChef respondió: «También tiene que ver conmigo, maleducada tú».

Fue entonces cuando Laura quiso recordar algo muy concreto: «Yo no estoy obligada a decirle que la he nominado». Samya no tardó en responder y aclarar que no le sentó mal su nominación, sino que se limitó a hacer un comentario sobre ello: «Le ha sentado mal y era broma. No lo he dicho de manera exaltada».