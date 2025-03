Giro oficial en los precios de Mercadona: bajada monumental en todos estos productos

Aunque parece que los supermercados apuestan cada vez más por lanzar ofertas increíbles para muchos alimentos y productos básicos que en los dos últimos años parecen haber aumentado mucho de precio, todavía cuesta encontrarlas todo lo que nos gustaría. Sin embargo, cuando se trata de ofertas Mercadona destaca por contar con rebajas de precio constantes y para muestra, el giro oficial en los precios de Mercadona con una bajada monumental en todos estos productos.

En un mercado de precios cada vez más elevados, la cadena valencia nos sorprende con este cambio para los precios de muchos de sus productos, que este mes de marzo muestran una rebaja significativa, haciendo que la cesta de la compra sea más asequible para todos los hogares. Desde básicos imprescindibles como el aceite de oliva hasta productos de alimentación y bebidas, pasando por higiene y limpieza, el ahorro en Mercadona es más que evidente. Además, podemos encontrar también productos ultracongelados, aperitivos, refrescos, embutidos y productos de higiene que reducen su precio, y permiten que los clientes sigan disfrutando de sus favoritos sin afectar tanto a su presupuesto. Mercadona ya ha sido protagonista de bajadas de precio en el pasado, pero esta vez la reducción alcanza un número considerable de productos, lo que supone un gran alivio para muchas familias.

Giro en los precios de Mercadona con una rebaja monumental

A continuación, podéis ver las principales ofertas que Mercadona ofrece en sus tiendas, con rebajas para el aceite de oliva y también para otros muchos productos. Toma nota, porque no querrás dejar escapar nada de lo que está rebajado.

Aceites de oliva y AOVE

Uno de los productos más afectados por la subida de precios en los últimos meses ha sido el aceite de oliva, pero ahora, Mercadona ha decidido aplicar una bajada en todas sus variedades. El aceite de oliva 0,4º Hacendado ha pasado de 22,95 € a 21,25 € en su versión de garrafa de 5 litros, mientras que la botella de 1 litro se encuentra ahora a 4,65 € en lugar de los 4,95 € que costaba hace poco.

El aceite de oliva virgen extra Hacendado también ha visto una reducción notable, con la garrafa de 3 litros pasando de 17,35 € a 16,65 €, y la botella de 1 litro, de 6,15 € a 5,85 €. Para quienes buscan un aceite intermedio, el aceite de oliva virgen Hacendado ha bajado de 5,30 € a 4,95 € en su formato de 1 litro y de 14,95 € a 13,75 € en la garrafa de 3 litros.

Productos de despensa

Además del aceite, Mercadona ha reducido el precio de otros productos básicos que forman parte de la alimentación diaria. La harina, la pasta y los arroces han visto descensos considerables, y los clientes podrán encontrar una bajada en productos como las hélices con vegetales Hacendado, que han pasado de 1,66 € a 1,60 € por paquete de 1 kg. Asimismo, la leche condensada Hacendado ha bajado tanto en su formato de 450 g (de 2,60 € a 2,55 €) como en el de 1 kg (de 3,70 € a 3,65 €), mientras que los yogures Alpro también han sido rebajados.

El caldo de pollo casero Gallina Blanca ha reducido su precio de 2,20 € a 1,85 € por litro, al igual que el caldo de cocido casero de la misma marca. También se han aplicado descuentos en otros productos esenciales como la salsa bechamel Knorr, que ahora cuesta 2,55 € en lugar de 2,75 € por un pack de tres mini bricks.

Carnes, pescados y ultracongelados

Los consumidores que buscan carnes y productos ultracongelados también se verán beneficiados. Las burger americanas gruesas han pasado de 3,10 € a 2,90 € por bandeja de 2 unidades (360 g), mientras que las alas de pollo congeladas ahora tienen un precio de 3,40 € en lugar de 3,90 € por kilo.

El pescado y los productos del mar también han bajado de precio. Los palitos de merluza a la romana Hacendado ahora cuestan 2,65 € en lugar de 2,75 € por 500 g, y el langostino crudo ultracongelado Hacendado ha pasado de 6,95 € a 5,95 € por 600 g escurridos.

Bebidas y refrescos

Las bebidas más populares también han bajado de precio, con descuentos en refrescos y café. La Coca-Cola Zero Zero (pack de 2 botellas de 2L) ha reducido su precio de 4,00 € a 3,72 €, al igual que la Coca-Cola normal y la Zero Azúcar.

Otras bebidas que han visto reducciones incluyen la Fanta naranja y Fanta limón en lata (de 0,80 € a 0,75 € por unidad), mientras que los packs de 9 latas de Fanta han bajado de 6,93 € a 6,12 €. También ha bajado el café soluble Nescafé Classic, ahora a 3,99 € en lugar de 4,95 €, tanto en su versión natural como descafeinado.

Dulces, snacks y chocolates

Los amantes del dulce también se verán beneficiados con la bajada de precios en chocolates y snacks. Las barritas de chocolate con leche Hacendado rellenas de leche han bajado de 2,40 € a 2,20 € por paquete de 16 unidades (200 g), mientras que el chocolate puro Valor con almendras enteras ha reducido su precio de 4,95 € a 4,35 € por tableta de 250 g.

Otros productos que han visto descuentos incluyen las galletas Mini Oreo (de 1,95 € a 1,65 € por caja de 160 g) y las Pringles sabor original y crema agria y cebolla, que ahora cuestan 1,99 € en lugar de 2,60 €.

Higiene y limpieza

En la sección de higiene personal, destacan las bajadas de precios de Mercadona en champús, desodorantes y dentífricos. El champú Repara & Protege de Pantene ha reducido su precio de 3,55 € a 2,95 € por 300 ml, y el dentífrico Colgate Total original ha pasado de 2,90 € a 2,45 € por 75 ml.

Los desodorantes también han bajado, con el Dove Original antitranspirante en spray ahora a 2,95 € en lugar de 3,55 €, y el desodorante roll-on Invisible Black & White Nivea ha pasado de 2,15 € a 1,60 €.

Por último, los productos de limpieza también han visto una reducción de precios. El colgador WC Power Activ Pino Bref ha bajado de 2,95 € a 2,45 € por paquete de 2 unidades, y el cubo de basura de reciclaje Bosque Verde (50L) ahora cuesta 19,00 € en lugar de 19,90 €.

La bajada de precios de Mercadona supone un respiro para los consumidores, especialmente en productos esenciales como el aceite de oliva, carnes y bebidas, pero los vistos no son los únicos. Podéis encontrar muchos más en vuestra tienda Mercadona más cercana, así que ¿a qué esperas para ir corriendo a por las mejores ofertas?.