El pasado jueves 6 de marzo, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar del esperadísimo estreno de Supervivientes 2025. Entre otras tantas cuestiones, pudimos conocer el nombre de la gran mayoría de participantes de esta edición. Es más, se confirmó que Montoya ya estaba en Honduras para adentrarse de lleno en esta aventura tras haber brillado con luz propia en la octava edición de La isla de las tentaciones. Este domingo, en el primer Conexión Honduras presentado por Sandra Barneda, se comunicó a los espectadores la llegada de dos nuevos concursantes. Nos referimos a Anita Williams y Manuel González, es decir, la que fuese pareja de Montoya en el reality que se desarrolla en República Dominicana y el que fuese el tentador favorito de ella. Por si fuera poco, este debate de Supervivientes 2025 guardaba una impactante sorpresa: el primer abandono de la edición, tan solo 72 horas después de que la aventura comenzase.

En el programa Fiesta ya se avanzó la noticia de que una participante había activado el protocolo de abandono. Tan solo unas horas más tarde, Sandra Barneda confirmó que se trataba de Beatriz Rico. La actriz asturiana, que se había convertido en la quinta confirmada para participar en Supervivientes 2025, ya hizo saber que tenía mucho miedo de afrontar este reality. Aun así, quería dar ese importante paso, ya que le pudo más las ganas y la emoción. De ahí que no se lo pensara dos veces. Aun así, parece que no todo ha salido como ella esperaba. Desde Honduras, Laura Madrueño comentó con los espectadores qué había ocurrido con la concursante: «La situación es límite. La actriz Beatriz Rico pidió ayer abandonar la aventura. Ya está fuera de la playa». Poco después, se emitieron unas imágenes en las que podíamos ver qué había sucedido para que se plantease tomar esta decisión tan drástica.

Y es que lo estaba pasando realmente mal con el hecho de no poder dormir prácticamente en toda la noche como consecuencia de su sueño ligero. En la playa, Beatriz se mostraba verdaderamente preocupada. Tanto es así que hizo la siguiente pregunta a una compañera: «¿Cuántas noches puede estar una persona sin dormir? Creo que cuatro o cinco y te mueres».

Lejos de que todo quede ahí, añadió: «He dormido solo una hora seguida. Estoy zombie. Veo así como puntitos cuando abro los ojos». Fue entonces cuando confirmó a su compañera Rosario Matew que, desde que llegaron a la isla, no había podido dormir ningún día: «No duermo nada. Quiero irme, quiero abandonar».

«¿Por qué no duermes?», preguntó Terelu Campos, visiblemente preocupada por su compañera de Playa Calma. «No duermo nada, lo estoy pasando francamente mal», reconoció Beatriz Rico. Poco después, comunicó al resto de participantes de su equipo su decisión de marcharse de Supervivientes 2025. «Te vas a arrepentir», aseguró la hermana de Carmen Borrego.

Durante su intervención en directo en Conexión Honduras, la asturiana reconoció que su sueño ligero era una de sus mayores preocupaciones en esta aventura. Tanto es así que, como objeto personal, quiso llevar consigo unos tapones para sus oídos. A pesar de todo, no le sirvieron de mucho: «Pasa una noche y otra noche y otra noche y siento que no puedo dormir. Las condiciones son hostiles y si encima voy con un sueño ligero y con un problema que me cuesta dormirme, se me ha multiplicado por mil».

Lejos de que todo quede ahí, Beatriz Rico continuó explicando su situación a Sandra Barneda: «Me empezó a fallar la vista, supongo por el agotamiento de no dormir. Y tengo unos pitidos en los oídos. Mi salud va por delante y quiero despedirme con una sonrisa y con unos abrazos. Igual si espero una noche más no puedo».

La presentadora de Conexión Honduras, tras haberle brindado unos minutos para meditar su respuesta, le preguntó si quería continuar siendo concursante de Supervivientes 2025. La asturiana no tuvo dudas: «Me encantaría seguir, pero no puedo. Hay veces que hay que dejar la chulería de lado y reconocer tus vulnerabilidades y decir hasta aquí. Si no duermo no soy persona, sufro muchísimo y tengo miedo por mi salud».

Y añadió: «El no dormir es algo que te debilita muchísimo, me sentía muy mal. Hoy espero dormir y aparte tengo aquí a nuestro doctor y él mismo me ha dicho que con mis condiciones no se puede. (…) Mi prioridad es descansar y recuperarme. Estoy con muchas ganas de estar ahí y contaros un montón de cosas que he visto y he vivido». ¡Una pena!