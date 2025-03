Vox responde a la investigación de Anticorrupción: «Nuestras cuentas son claras y transparentes»

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha comparecido este lunes tras el Comité de Acción Política de la formación y ha respondido a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción por financiación irregular. «Nuestras cuentas son claras y transparentes», defiende Fúster, además de asegurar que desde el partido conservador no tienen «nada que ocultar» y que Pedro Sánchez es «el número uno» de la trama de corrupción de un PSOE «podrido».

En nombre de Vox, el portavoz ha recordado que «lo que no está autorizado es regalarle un palacete al PNV», en referencia a la cesión del PSOE a sus socios vascos de un edificio ubicado en pleno corazón de París, a sólo ocho minutos andando de la Torre Eiffel. Fúster, además, denuncia que el partido del Gobierno es el de «los ERE, de Tito Berni, de Ábalos de Koldo, de Aldama, de Begoña, y del número uno de la trama de corrupción, Pedro Sánchez».

En su comparecencia en la sede de Vox, el portavoz ha confirmado que quería «ser muy claro» en sus palabras, tras la confirmación de la apertura de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción al partido. «Los ingresos por actividades promocionales están autorizados por el artículo 2 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos», ha aseverado José Antonio Fúster. «Lo que no está bajo ningún concepto autorizado es regalarle un palacete al Partido Nacionalista Vasco. Eso sí que es financiación irregular», recordaba.

Fúster ha incidido en que «tenemos un Partido Socialista podrido de corrupción», añadiendo que es una formación «que quiere evitar que un partido se financie con el bolsillo de sus simpatizantes». «Las cuentas de Vox son claras y transparentes, no tenemos absolutamente nada que ocultar. Está todo incluido en nuestra contabilidad y todo presentado ante un tribunal de cuentas», ha añadido.

«No tenemos hermanos colocados no tenemos empresarios ni empresas corruptas que se financien a cambio de favores, tampoco hemos robado un euro de los españoles, más bien todo lo contrario. Somos los únicos que denunciamos un sistema diseñado para esquilmar a los españoles y financiar las actividades corruptas de otros partidos políticos, no de Vox», completaba Fúster, en respuesta del partido conservador a la investigación de Anticorrupción por financiación irregular, conocida este lunes.

La investigación contra Vox

La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación contra Vox por financiación irregular, después de que el PSOE interpusiera una denuncia contra el partido de Santiago Abascal en diciembre al considerar que utilizaba métodos para captar fondos de manera opaca, además de fondos extranjeros de modo ilegal.

El PSOE presentó el 13 de diciembre de 2024 una denuncia contra Vox ante la Fiscalía General del Estado por financiación irregular tras haber hecho un análisis «exhaustivo» de la financiación de la formación conservadora y concluir que podría estar incurriendo en un delito de financiación ilegal de partidos políticos recogido en el artículo 304 bis del Código Penal.

A través de su portavoz, José Antonio Fúster, Vox se defiende de la acusación del PSOE con una denuncia en la que aseguraban haber constatado que, al menos desde 2020 y hasta la actualidad, el partido despliega en sus mesas informativas una serie de elementos de captación de ingresos económicos a modo de «huchas» o «cajas de caudales», junto con una serie de elementos de merchandising «con el objetivo de captar fondos en metálico de un modo absolutamente opaco».