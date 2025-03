Supervivientes 2025 ha comenzado su andadura de manera oficial. El popular concurso de Mediaset España presentó el pasado jueves, 6 de marzo, su nueva edición y lo hizo junto a sus nuevas celebridades. Una noche mágica que estuvo capitaneada por Jorge Javier Vázquez y donde, entre otras cosas, se pudo ver los saltos del helicóptero, la realización de la primera prueba por equipos y las primeras nominaciones. Pero, lejos de quedar ahí, la audiencia fue testigo de dos bombazos. La lista de concursantes oficiales no estaba cerrada, pues faltaban tres famosos más por llegar a Honduras. Y es que, tal y como se ha rumoreado durante las últimas semanas, uno de ellos era el mismísimo Montoya.

El participante de La isla de las tentaciones se ha convertido en todo un fenómeno internacional. Por ello, el público pedía su presencia en la isla. Una petición que ha sido escuchada por lo altos cargos de la cadena. De esta manera, la pasada noche del 9 de marzo, los espectadores fueron testigos de la emisión de Supervivientes: Conexión Honduras. El programa, presentado por Sandra Barneda, realizó un breve repaso de todo lo acontecido en la isla durante las últimas horas. Pero, también emitió uno de los momentos más esperados de la gala: el salto de Montoya desde el helicóptero.

Antes de ver el salto del andaluz, Sandra Barneda tuvo la oportunidad de hablar un poco con él. «¿Tú sabes lo duro que es Supervivientes? ¿Estás convencido?», le preguntó la comunicadora. «Peor que lo he pasado en la otra isla no lo voy a pasar, vengo con muchas ganas, es el mejor momento. Honduras me va a terminar de curar, lo que yo he vivido no está en los escritos. Sé que va a ser duro, pero las penas se pasan bailando», le respondió el joven, de 31 años.

«Lo he pasado mal, no voy a llorar más. Esto me revive muchas emociones, entiendo que he sido la alegría para mucha gente este tiempo, pero sé lo que he pasado. Necesito estar aquí, tener eso curado y estoy emocionado», agregó él. Ante ello, Barneda, como principal testigo de su bajada a los infiernos y su subida al éxito, se sinceró con él. «Yo sé también lo mal que lo has pasado, todo esto que ha ocurrido con esa viralidad mundial es muy bonito, pero como bien dices necesitas curarte», le dijo. «Estoy agradecido», afirmó Montoya.

El salto de Montoya del helicóptero

Una vez subido al helicóptero de supervivientes, el participante tuvo la oportunidad de ver la isla que se convertirá su casa, con suerte, durante los próximos tres meses. Por ello, antes de dar inicio a su aventura, se sinceró. «Estoy arriba y abajo, emocionado porque pienso mucho en mi familia, es un sueño», dijo. Fue entonces cuando confesó que «siempre le ha tenido pánico a los aviones», pero por amor hizo frente a sus miedos.

«En tan poco tiempo, la de cosas que has vivido, ¿qué te pasa ahora mismo por la cabeza?», le preguntó Sandra Barneda. «Quiero que entiendan que lo he pasado muy mal, estar aquí si es por ello, las personas se merecen ser felices y yo estoy aquí siendo feliz», respondió él. «Montoya de Supervivientes es el mismo de La isla de las tentaciones, Montoya no sabe lo que hace, pero sabe lo que siente. Este cariño lo voy a guardar como un tesoro, me han ayudado mucho. Montoya es este, haciendo lo que siente el corazón siempre», manifestó.

Tras cantar en directo una canción de lo que significa para él participar en el programa, llegó el momento de la verdad. «Montoya, por favor, salta ya», le pidió la presentadora haciendo un guiño a la frase que ha recorrido el mundo entero. Una petición que el andaluz no tardó demasiado en cumplir.

Tras secarse las lágrimas, Montoya se preparó para dar uno de los mayores saltos de su vida. El primer paso de su aventura como concursante oficial de Supervivientes 2025 y que ejecutó perfectamente.