El pasado martes, Terelu Campos vivió una tensa situación en televisión. No solamente lo está pasando mal por las inesperadas declaraciones de María Teresa Campos, sino también por la encerrona que el equipo de ‘Sálvame’ le hizo en el plató de ‘Secret Story’, donde ella es colaboradora.

El programa presentado por Jorge Javier Vázquez contó con la presencia de Josep Ferré, que se metió en la piel de Bigote Arrocet. Al saber que a las 20:00 horas comenzaba la emisión de ‘Secret Story: cuenta atrás’ y que contarían con Terelu Campos como colaboradora, decidieron acudir al plató. Un hecho que, desde luego, a la madre de Alejandra Rubio no le ha hecho mucha gracia.

El humorista terminó realizando un gran número de preguntas a la tertuliana sobre diversas polémicas de carácter familiar. Es entonces cuando, lejos de responder, decidió permanecer en silencio para no dar pie a más situaciones a las que no quiere hacer frente. Ella dejó claro que estaba en ese plató para hacer su trabajo en ‘Secret Story: cuenta atrás’, para nada más.

Carmen Borrego y Terelu Campos se reencuentran tras días sin hablarse https://t.co/Noj0zkRyT0 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 14, 2021

Al ver su reacción, Josep Ferré quiso pedir perdón a Terelu Campos: “Te pido disculpas de corazón, no te enfades conmigo”. La colaboradora respondió rápidamente: “¿Cómo me voy a enfadar contigo?”. Ahora bien, el momento más tenso llegó minutos más tarde cuando ‘Sálvame’ provocó un encuentro entre las hijas de María Teresa Campos tras la última polémica en la que Alejandra Rubio se convirtió en protagonista.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ se mostró visiblemente molesta, ya que no quería tener ningún tipo de enfrentamiento con su hermana y menos frente a las cámaras: “Carmen es mi hermana. Mi familia es mi familia por encima de todo, no entro en el lío de familia”, reconoció, dejando claro que estaba siendo víctima de una auténtica encerrona.

Carmen Borrego, al ver que Terelu Campos no estaba pasando un buen rato, no tardó en responder: “Yo estoy igual que ella, para mí la familia es lo más importante”. Es entonces cuando la madre de Alejandra Rubio les hizo una petición: “Iros a vuestro programa”. De esta manera se daba por terminada una escena que, desde luego, no ha hecho ninguna gracia a la hija mayor de María Teresa Campos.