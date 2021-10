Como cada tarde, el pasado miércoles 27 de octubre ‘Sálvame’ dio inicio a una nueva entrega anunciado todos los contenidos que iban a tratar durante la emisión. Sin embargo, una noticia de última hora ha revolucionado por completo la escaleta del programa de Telecinco hasta el punto que ha sido casi a las 20:00 horas cuando han compartido lo sucedido.

Se trata de una información que tiene como protagonista a Omar Sánchez, el marido de Anabel Pantoja, quién podría haberle sido infiel a la colaboradora. «Teníamos la escaleta preparada, pero nos acaba de llegar una información… y puede que se rompa», ha confesado Kiko Hernández. «Está todo documentado», añadió.

Así ha sido la reacción de Belén Esteban al enterarse de la bomba #yoveosalvame pic.twitter.com/lD6iHSGBKX — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 27, 2021

El programa ha contado que han recibido seis vídeos comprometidos como prueba que, aunque no son concluyentes, van acompañados de un testimonio que sí es concluyente. Poco a poco, tras quitarle los teléfonos a los colaboradores para que no filtraran la noticia, Kiko Hernández se lo ha ido mostrando a sus compañeros, lo cual ha provocado reacciones muy diversas.

Pero, todo los ojos estaban puestos en Belén Esteban, quien es muy cercana a la pareja e incluso acudió a la boda que se celebró el pasado 1 de octubre. «No puedo decir nada. Estoy flipando. En mi vida pensé en lo que me acaba de contar Kiko», ha añadido. «Me ha sorprendido, pero tengo en la cabeza a una persona solo, porque la quiero con locura», confesaba rota.

Tras ir mostrándoselo al resto de tertulianos de ‘Sálvame’, las reacciones eran de puro asombro. Sin embargo, Belén no pudo ocultar su tristeza y acabó hecha un mar de lágrimas. «Es una putada, yo es que estoy ahora mismo que no me lo creo, te lo juro. Me da mucha pena. Mucha, porque no se lo merece, porque ha dado todo. Estoy fatal, porque sé lo que va a pasar», ha declarado.

Primer vídeo de la supuesta deslealtad del negro a Anabel Pantoja #yoveosalvame pic.twitter.com/rmBpvitE3b — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 27, 2021

Tras dejar a toda la audiencia en ascuas durante horas, ‘Sálvame’ reveló el contenido de uno de los videos. En él, los espectadores pudieron ver que aparece Omar hablando con una chica, sin ningún tipo de acercamiento íntimo. Sin embargo, el testimonio asegura que tienen otros cuatro vídeos en los que se vería la infidelidad, e incluso vio a la chica y a Omar saliendo juntos del baño tras 15 minutos allí encerrados.

Sin poder contenerlo más, Belén Esteban salió del plató para hablar con Anabel Pantoja. «Ella sabe perfectamente qué día fue, porque estaban en una zona de Canarias que hay muchas discotecas. Estaba ella, estaba Amor y otros amigos. Anabel se queda con todo el grupo y Omar va a saludar a su amiga a otra discoteca y a otros amigos. Yo la he visto tranquila», declaraba Esteban tras regresar.