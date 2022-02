Parece que Ruggero Pasquarelli vuelve a la música con las pilas bien cargadas. El italiano nos brindó el pasado 2021 su primer álbum, con el que nos enamoró desde el primer momento.

Después de haber estado alejado del mundo de la música durante más de año y medio, el joven actor y cantante regresa con un nuevo tema que no podrás quitártelo de la cabeza con, ‘Se Vive Solo una Vida’.

Este nuevo tema se estrenó el pasado 16 de febrero en todas las plataformas, y llegó como carta de presentación de la que pretende ser una nueva era musical para el artista. Y qué mejor manera de representar esta nueva etapa, que hacerlo con un tema que representa la libertad y la diversión de poder vivir cada día como si fuera el último.

El propio artista, quiso explicar el inicio de la nueva etapa que le acontece: “Es la presentación de un nuevo Ruggero, artística y personalmente. Después de mucho trabajo entendí que tenía que ser lo más fiel y real posible a mí mismo, sin filtros, y así tenía que reflejarse este nuevo sonido. Los primeros acordes surgieron durante unas vacaciones y giraron en torno la premisa de vivir la vida al máximo, disfrutar cada momento y no enojarnos”.

Esta es la forma en que, Ruggero Pasquarelli, nos enseña una lección de vida con un sonido más maduro e intenso con el que no vamos a dejar de bailar: “Se vive sólo una vida. Y yo no cambio la mía. No importa lo que me digan. Mi vida es todo lo que quería. Se vive sólo una.”

Esto solo es el comienzo de una nueva era, el mismo artista tiene pensado que a ‘Se Vive Solo una Vida’, le vayan sucediendo más canciones, y quien sabe si un nuevo disco.