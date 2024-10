Rosalía se sincera sobre el significado tras ‘Omega’, su nuevo single

Rosalía ha regresado. La artista de origen catalán se despidió, el pasado 2023, del foco mediático y de los escenarios con el objetivo de volcarse al 100% en su nueva era musical. Un tiempo de descanso y desconexión que le ha ayudado a reencontrarse a sí misma, tanto en lo profesional como en lo personal. Pero, la artista siente autentica adoración por la música. Por ello, no ha podido estar mucho más tiempo alejada. De esta manera, y para sorpresa de su público, el pasado 25 de septiembre lanzó al mundo el tema Omega. Una canción muy diferente a lo escuchado hasta ahora con la que la cantante ha querido celebrar, también, su cumpleaños número 32.

Omega se ha convertido en el soplo de aire fresco que los fans de Rosalía necesitaban, de eso no cabe duda. Disponible en todas las plataformas de streaming, el sencillo es uno de los mayores estrenos de los últimos días. De hecho, no para de sumar reproducciones en el universo virtual. Pues, la joven ha presentado su nueva propuesta como una balada con sonidos flamencos y unos estribillos que llegan casi al lírico. Una apuesta muy acertada donde Ralphie Choo se ha convertido en su compañero de andadura. Pero, ¿cuál es el significado que esconde el sencillo? ¡Te lo contamos!

«Omega es el permiso, es darte el permiso y dejarte sentir hacia algo o alguien…», ha comentado la catalana en sus redes sociales. Además, al parecer, tiene una conexión evidente con el significado original de esta letra, la última del alfabeto griego. «Es ir hasta el final, omega es el final y la libertad…», expresa.

«Es la celebración del deseo, ese deseo que te lleva hasta un sitio del que no quieres irte, es la firmeza con la que uno ama y el descaro o el atrevimiento con el que uno abandona lo demás en la decisión de quedarse, es el aire acariciándote el pelo en las curvas y el brillo en los ojos que te sale cuando no quieres estar en otro lugar que no sea ahí», confiesa.

Presentarle al mundo esta pieza ha sido muy importante para la intérprete de Saoko. Por ello, no ha dudado dos veces en agradecerle a su compañero Ralphie Choo su participación. «Gracias a Ralphie y a todos vosotros por compartir esto conmigo, mi regalo de cumpleaños es poder hacer música y que haya alguien al otro lado sintiéndola. Con amor, Rosi», escribió en sus redes sociales.

Rosalía celebra por todo lo alto su cumpleaños

No todo los días se cumplen 32 años. Por ello, la artista catalana ha aprovechado esta importante ocasión para celebrar su aniversario en París, aprovechando que se encontraba en la Semana de la Moda de París. Un evento muy importante para ella y para el que ha querido invitar a algunos de sus amigos más cercanos.

Eso sí, las celebridades tampoco han estado exentas. Lola Lolita, Emilia Mernes, Javier Ambrossi, Javier Calvo, Bad Gyal o Irina Shayk fueron algunos de los rostros conocidos que fueron invitados al evento.