Rosa López ha regresado a la música más fuerte que nunca. Si hace unos meses lanzaba ‘Hablemos de amor’, una de sus canciones más íntimas, ahora ha apostado por algo más moderno con ‘Si No Te Vuelvo a Ver’, una canción compuesta por Conchita y Luis Ramiro.

‘Si No Te Vuelvo a Ver’ fue lanzada por Rosa el pasado 10 de diciembre, dejando atónitos a todos sus seguidores. Pero lo que nadie esperaba es el videoclip que ha lanzado hace unas horas, donde podemos ver a una Rosa completamente distinta a como la conocíamos.

«Quiero que se escuche y que descubráis el mensaje que lleva dentro. Quiero que corra como la pólvora y que nadie se quede sin escuchar este mensaje», escribía la artista horas antes del lanzamiento oficial de la canción.

Dos días después del lanzamiento de la canción llega su videoclip, que presenta a una Rosa López con un look muy futurista. Pero en esta ocasión la ex triunfita no está sola, ha contado con la participación de Conchita y Luis Ramiro, compositores de la canción.

Poniéndose en el papel de dos astronautas que se encuentran a millones de kilómetros de la Tierra, Rosa y Conchita sufren por un amor que han dejado en nuestro planeta. Ese amado es representado por Luis, quien participó en la composición de la letra.

«Hace unos meses me llamó Rosa López y me propuso ser la protagonista de su próximo videoclip. Me pillo un poco desprevenida (…) pensé, ¿Por qué no? y menos mal. Me lo pasé increíble y me encontré con un equipo brutal», se confesaba Conchita en sus redes sociales.

Los fans de la granadina se han quedado perplejos ante este nuevo tema. «El mejor videoclip de tu carrera y una de las mejores canciones de tu extensa discografía», comentó un seguidor en su canal de YouTube. «Ojalá este single y este vídeo por fin te lleven donde mereces estar, en boca de muchos», escribía otro. Sin duda, Rosa López ha demostrado saber reinventarse y regalar a sus fanáticos nuevos sonidos.